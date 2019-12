Les meilleurs moments de Discussions avec mes parents

Il est évident que les membres de la famille ont tous hérité du don de la réplique assassine, et n’en ratent pas une!



Que vous suiviez ou non la série, vous vous amuserez devant ses meilleurs moments. Il y a même de fortes chances que ça vous décroche un sourire, et peut-être même des rires à en essuyer vos lunettes. L’émission comptait tellement de bons gags que faire un choix parmi les vidéos n’a pas été une mince tâche.

Voici nos cinq vidéos coups de cœur :





Joyeux Noël les « fuckers»!

Jean-Pierre et Rollande ont mis leurs chandails laids pour Noël, ce qui fait rire la famille.





Facebook 101

François enseigne les notions de base de Facebook à sa mère, mais perd rapidement patience.



« C’est quoi, des dick pics? » – Rollande





François essaie de prendre un bain

« J’ai un barbecue ce soir et je me fais mariner. Je prends un bain c’t’affaire. » – François





Gervaise est morte!

François et Raynald disent des niaiseries autour du cercueil de la morte.





Le climatiseur est brisé

« Es-tu au courant que t’as un sac de petits pois congelés sur la tête? » – François



« Il fait trop chaud pour être fier. » – Jean-Pierre





Avouez que ça donne le goût de voir ou de revoir tous les épisodes de la saison 2!

Discussions avec mes parents, lundi 19 h 30

Page Facebook de l’émission