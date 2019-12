District 31 : une semaine qui donne des maux de tête

Nancy Riopelle dit sa façon de penser une fois pour toutes à Dubeau.

On a bien des points en commun toi pis moi.

Je veux plus jamais que tu m’appelles, c’est-tu clair? Parce que je t’haïs, mon câlisse, comme j’ai jamais haï quelqu’un dans ma vie. Pis tout ça, c’est de ta faute, mon estie de violeur de femmes, de psychopathe, de fou à lier de maniaque!

Bruno et Florence ne manquent pas de sarcasme lors de l’interrogatoire de Guillaume Groleau.

Peu importe les appels que t’as faits, les messages que t’as envoyés, que t’as reçus, les sites web que t’as consultés, on va le savoir, même si tu câlisses ton téléphone dans le fleuve. […] C’est de la magie, ça, mon homme. C’est ce qu’on appelle les 100 tours de Centour.

Bruno et Pat sont exaspérés par les aveux d’Hugo Lachapelle.

Après l’avoir attachée solide, je lui ai mis un bandeau sur la bouche pour pas qu’elle crie. […] J’ai téléphoné Chabot pour lui dire qu’Audrey était prête. Je sais pas ce qu’il voulait lui faire. Moi, je me suis rhabillé et je suis parti. Chabot et Groleau sont arrivés.

Hugo Lachapelle