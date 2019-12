Sébastien Diaz mentionne que des études révèlent que la générosité stimulerait la zone du bonheur dans notre cerveau.

Le don de soi

Patricia explique qu’il faut inculquer le don de soi à nos enfants, pour qu’ils soient conscients des autres. C’est le plus beau legs qu’elle peut leur faire.

Cette année, j’ai demandé à mes enfants de déposer chaque jour un jouet qu’ils n’utilisaient plus dans une boîte. [Il faut] que le jouet soit fonctionnel et que tous les morceaux soient là. Patricia Paquin

Selon la psychologue, si on veut créer une société généreuse, il faut apprendre la générosité aux enfants en bas âge. Les enfants les plus généreux sont ceux qui sont entourés d’adultes généreux. Un comportement s’apprend, on appelle cela du modelage (modeling).

La générosité nous rend-elle plus heureux?

L’importance de donner

On fait une épicerie pour une famille et ensuite on livre l’épicerie. [...] Je trouve ça important de donner à l’année. Patrice Godin

Chaque année, la moitié des comptoirs d’aide alimentaire manquent de denrées.

C’est beau de donner le 5 décembre, mais on mange trois fois par jour, comme le mentionne Sébastien Diaz. Il est donc important de donner tout au long de l’année et pas seulement lors de l’événement de La grande guignolée des médias.

Moisson MCQ a recueilli plus de 11 000 kg de denrées lors de sa Grande collecte des Fêtes. Photo : Radio-Canada/Olivier Caron

Très rapidement, les banques alimentaires sont vides. Quand tu as faim et que tu veux nourrir ta famille, ça devient de l’inquiétude et ça prend toute la place. Patricia Paquin

Personne n’est à l’abri d’un déclin. Beaucoup de choses peuvent arriver pour faire basculer l’équilibre budgétaire d’une famille (divorce, maladie mentale, décès). Patrice Godin

Selon la psychologue Stéphanie Léonard, les gens qui ont tendance à être plus généreux et à donner semblent plus heureux.

Des études démontrent que les gens qui font du bénévolat seraient en meilleure santé physique et mentale. Ils auraient un meilleur système immunitaire. Il y aurait toutes sortes de bénéfices liés à ça. Humainement, il y a quelque chose de vraiment enrichissant à donner. Ça procure une émotion positive, donc on a tendance à reproduire le même comportement. Stéphanie Léonard

