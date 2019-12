La série Ruptures tire sa révérence

Alerte au divulgâcheur : Ne lisez pas ce texte si vous n’avez pas vu le dernier épisode de Ruptures du 2 décembre 2019.

Le tournage de la série s’est terminé le 15 septembre dernier, et Mélissa Désormeaux-Poulin trouve que la diffusion des derniers épisodes est intense. « Je reçois plein de messages, c’est très émouvant », souligne la comédienne en entrevue téléphonique.

Le personnage d'Ariane Beaumont Photo : véro boncompagni-2017/Véro Boncompagni

Un premier rôle marquant

Ruptures était le premier rôle principal de Mélissa Désormeaux-Poulin. La comédienne en retient les nombreuses rencontres et la chance d’avoir tourné avec de grands comédiens et comédiennes durant cette série.

Je me demande si un rôle comme ça va se représenter dans ma vie, et [l'occasion] de pouvoir porter sur mes épaules pendant cinq ans une série. J’étais dans une bulle rose. Mélissa Désormeaux-Poulin

L’actrice a tourné bien des scènes difficiles durant ces cinq saisons, mais elle soutient que ce sont les scènes de plaidoirie qui lui faisaient le plus peur. « Étrangement, les scènes difficiles ne sont pas celles qu’on pense. Évidemment, on pense à la prise d’otage avec David Savard, c’était intense physiquement, mais j’aime explorer de telles scènes quand je suis en sécurité. Les scènes de plaidoirie m’énervaient, car j’avais beaucoup de texte à apprendre avec des termes que je n’utilise pas dans la vie. J’étais tellement nerveuse lors de la première plaidoirie », raconte Mélissa Désormeaux-Poulin.

Le comédien David Savard dans une scène de la série «Ruptures» Photo : Radio-Canada

De nombreuses scènes avec des enfants ont jalonné Ruptures. La comédienne avoue que c’était un double travail. « Mon côté maman prenait le dessus. Je voulais que les enfants soient bien. Surtout avec les bébés, j’oubliais tellement de jouer », ajoute-t-elle.

La fin, quelques années plus tard

La série se termine par un grand pas en avant, alors qu’on retrouve Ariane (Mélissa Desormeaux-Poulin) quelques années après la naissance de sa fille, associée avec Claude Boily (Isabel Richer) et son ancienne adjointe devenue avocate, Gabrielle Lassonde (Dominique Laniel).

Ariane prend sa mère Mireille dans ses bras. Photo : Aetios Productions/KARLJESSY

Son retour avec Étienne Dalphond (Vincent-Guillaume Otis) durant cette dernière saison aura été de courte durée, le temps de faire une enfant. On voit que leur couple est séparé, mais la fillette née de cette union n’a pas la trisomie 21. On voit aussi que la mère d’Ariane, Mireille (Sylvie Léonard) est toujours avec son amoureux cubain et que Claude et son frère Mickael (Steve Gagnon) forment finalement un couple.

Mélissa Désormeaux-Poulin a eu un peu de peine, car Ariane est seule, sans amoureux.

C’est vraiment à l’image de mon personnage, une fonceuse entêtée. Elle a besoin d’être libre. J’ai tellement pleuré, mais elle est entourée, elle a un cabinet et sa famille. Elle a travaillé fort et elle doit encore avoir des choses à régler. Mélissa Désormeaux-Poulin

Une solitude voulue par l’auteur et l’autrice de la série, Isabelle Pelletier et Daniel Thibault, qui forment aussi un couple dans la vie. « Ariane est seule, mais pas vraiment, car elle a trouvé l’amour avec sa petite fille aussi. Elle n’a pas encore trouvé celui avec qui elle va résonner, mais ça ne l’empêche pas d’aimer. C’est ce qu’on voulait montrer. »

Au début de la série, Ariane formait un couple avec Étienne. Ce dernier voulait des enfants, mais surtout une femme qui s’en occuperait. Les deux ont décidé de se séparer, puis de revenir ensemble dans la dernière saison. Toutefois, le couple n’a pas tenu le coup après la naissance de sa fille. « Dès le début, on a vu qu’Ariane était une femme qui avait choisi sa carrière au détriment de sa vie personnelle et amoureuse. On le lui reprochait dès les premiers épisodes. Ça causait des tensions dans un couple qui était mal appareillé, fondé sur un amour réel, celui avec Étienne. Les deux n’avaient pas les mêmes objectifs en tête. Il visait une vie de famille beaucoup plus conservatrice, elle avait envie d’autre chose. Ce n’était pas un couple qui pouvait finir ensemble », explique Isabelle Pelletier.

Des personnages des cinq saisons de Ruptures

Daniel Thibault pense que c’était une très belle conclusion pour la série. « C’est Isabelle qui a eu l’idée qu’Ariane réussisse son divorce. C’est ce qu’elle s’est évertuée à faire toutes ces années-là. Tenter d’amener les gens à accepter leur séparation, à ce que ça se passe de la façon la moins douloureuse possible. Naturellement, c’est une avocate. Quand les gens veulent se battre, elle n’a pas le choix, mais elle le disait dès la première saison, car il y avait des conflits avec Claude sur ces questions. “On est censé trouver des solutions. “ Elle a eu un enfant, n’a pas fait de compromis sur ce dont elle avait envie, par contre, elle a réussi à avoir une belle relation avec le père de cet enfant, c’est une belle conclusion pour une émission sur le divorce », soutient-il.

On voulait terminer [la série] dans la lumière. On a tellement exploré de zones d’ombre. Daniel Thibault

L’auteur et l’autrice nous apprennent qu’on aurait pu avoir une autre fin, mais que l’écriture de la dernière saison et l'évolution des personnages ont orienté l'histoire ailleurs. Ariane devait devenir une médiatrice.

Ariane (Mélissa Désormeaux-Poulin) Photo : Aetios Productions

« Finalement, elle a tellement travaillé fort pour sa pratique, on s’est rendu compte que ça aurait perverti le personnage. C’est une guerrière, ça fait partie d’elle. Tous ces morceaux d’elle étaient bien représentés par le travail qu’elle faisait, mais il fallait qu’elle arrive à faire la paix avec certains aspects de son passé, de ses liens avec les gens autour d’elle », explique Daniel Thibault.

Il fallait qu’elle trouve un équilibre et qu’elle aille chercher de l’aide pour pouvoir continuer un métier qu’elle adore et qui lui apporte beaucoup de satisfaction, car elle peut aider les gens. Pour elle, c’est la base. Isabelle Pelletier

5 saisons planifiées

L’écriture de la série s’est terminée en juillet dernier. Isabelle Pelletier et Daniel Thibault avaient planifié leur histoire en cinq saisons. « On a eu bien de la chance de pouvoir mener notre histoire à terme, car on ne sait jamais, dans ce métier, si les gens seront au rendez-vous et si ça fonctionnera », soutient Isabelle Pelletier.

Une fin que l’auteur et l’autrice ont vue arriver avec émotion. « C’est fermer la page d’un gros livre », avoue Daniel Thibault. « On aurait pu continuer, mais on a senti qu’on avait dit ce qu’on avait à dire », ajoute Isabelle Pelletier.

Le mot de la fin

Toutefois, même si les histoires de séparation de couple sont un combustible sans fin pour une série télévisée, les scénaristes expliquent que Ruptures était d’abord et avant tout l’histoire d’Ariane Beaumont. « On ne voulait pas créer d’enjeux artificiels, on a planté des choses au début, et on voulait récolter ces fruits-là, puis mener cette histoire à terme. Au-delà, on aurait radoté », pense Daniel Thibault.

Des divorces et de l’amour

Catherine Trudeau dans le rôle de Marie Rousseau dans la série «Ruptures» Photo : Aetios productions

L’autrice de Ruptures rappelle que, si la série parlait évidemment de divorces, c’était surtout sur l’amour et les différentes manières de s’aimer. « Ce sont des histoires d’amour d’abord et avant tout, même si ça se finit dans le déchirement. C’est parce qu’il y a eu beaucoup d’amour qu’il y a beaucoup de douleur », ajoute Daniel Thibault.

On voulait aussi montrer que, parfois, il est possible que l’amour se transforme et devienne autre chose. On peut s’aimer autrement, mais c’est difficile dans les contextes où l'on est à couteaux tirés. Isabelle Pelletier

Il faut aussi rappeler que le couple de scénaristes s’est inspiré librement d’une célèbre avocate en droit de la famille, Suzanne Pringle, leur muse, selon leurs dires.