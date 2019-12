La bataille de Nancy : se battre pour sa vie

Le documentaire, qui sera diffusé à Doc humanité le 7 décembre, accompagne Nancy Roch dans sa quête pour tenter de ralentir sa maladie.

Une jeunesse sous le signe du sport

Nancy a été initiée aux sports à un très jeune âge. Elle a même fait partie de l’équipe nationale de natation. Elle s’est toujours gardée en forme et a mené une vie saine. Elle n’aurait jamais cru qu’elle serait frappée par une telle maladie.



La SLA

La SLA affecte les neurones responsables du bon fonctionnement des muscles. C’est une maladie incurable, dont on ne peut qu’espérer retarder la progression des symptômes.

Au Canada, 3000 personnes seraient atteintes de la maladie. L’espérance de vie est en moyenne de 2 à 3 ans après l’annonce du diagnostic.



Un médicament provenant du Japon

Après beaucoup de recherches, Nancy a découvert l’édaravone, un médicament utilisé au Japon pour ralentir la SLA. Il n’est pas encore distribué au Canada, mais grâce à elle, une entente a été conclue entre Santé Canada et la compagnie qui le commercialise, afin que 210 personnes, dont elle-même, puissent recevoir le traitement.



Comme l’édaravone ne ralentit la progression de la maladie que d’environ 30 %, Nancy a poursuivi ses recherches afin de trouver un traitement plus efficace.

Moi, je crois à la guérison dans l’action. Si je reste chez nous à me regarder aller, c’est trop pénible, c’est trop difficile, il n’y a pas d’espoir, tandis que quand j’ai la chance de pouvoir essayer un traitement, mais un traitement qui fonctionne, ça me donne de l’espoir. C’est de l’espoir dont on a besoin.

Nancy Roch