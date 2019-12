Jean-François Archambault veut qu'on arrête de jeter des aliments comestibles, au restaurant et à la maison

La mission de cet organisme est triple : éviter que des aliments parfaitement comestibles finissent dans les sites d’enfouissement, nourrir les gens dans le besoin et développer l’autonomie alimentaire chez les jeunes.

Quand j’ai fait mon cours en cuisine à l’ITHQ [Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec], une vingtaine d’étudiants préparaient à peu près 80 portions pour tout le monde, et à la fin, on goûtait. Puis le professeur disait : on ramasse. Mais ramasser voulait dire jeter aux poubelles. Ça n’avait pas de sens pour moi. Ça a été l’étincelle. Savoir que des gens dans la ville auraient mangé ces aliments... C’était juste logique qu’on fasse quelque chose autour de ça.

Jean-François Archambault