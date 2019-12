5 émissions thématiques d’Infoman pour le temps des Fêtes

San Francisco

Saviez-vous qu’une grandiose sculpture signée Armand Vaillancourt trône au cœur de San Francisco? Jean-René Dufort présente l’immense fontaine que l'artiste a créée pour la ville il y a presque 50 ans. L’animateur y laisse même sa marque. Il faut regarder l’émission pour voir comment…

Jean-René Dufort se rend ensuite sur les quais de la baie pour observer les otaries, MC Gilles visite un marché aux puces de matériel électronique, et Chantal Lamarre rencontre les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, une bande de nonnes délurées.

L'émission à San Francisco

Le plastique

Cette émission est consacrée à la récupération et au plastique. Jean-René Dufort part d’abord observer des techniques de récupération originales des canettes d’aluminium. Il poursuit ensuite son périple et rencontre un Québécois retraité qui a construit une villa en bouteilles de plastique, puis visite les laboratoires de l’Institut de recherche tropical Smithsonian. On revient aussi sur l’histoire du plastique et sur celle de la fameuse attache à pain.

Spéciale Le plastique

Les fausses bonnes idées

Avec le chroniqueur Marc-André Carignan, Jean-René Dufort dévoile le premier concours de mauvaises idées en matière d’architecture et d’urbanisme. Un groupe d’invités défend l’indéfendable : Marie Plourde et le Dix30, Pierre-Yves Lord et la Pyramide de Sainte-Foy, Vincent Léonard et le Colossus de Laval, Sophie Fouron et la Place Bonaventure, et Stéphane Bellavance et le boulevard Taschereau.

Le heavy metal

Dans cette quatrième émission thématique, Jean-René Dufort se plonge dans la culture du heavy metal. Il rencontre Hélène Laurin, spécialiste de Mötley Crüe, et tente de mesurer les effets du heavy metal sur le cerveau avec l’équipe de recherche Tech 3 Lab de HEC Montréal. Avec le journaliste Paul Journet, MC Gilles tente quant à lui de répondre à une épineuse question : quelle ville québécoise est la plus métal?

Le gala journalistique

Après avoir inauguré ce thème l’an dernier, l’équipe d’Infoman revient avec son deuxième gala journalistique, une émission consacrée aux gaffes et aux bévues des journalistes d'ici et d’ailleurs. MC Gilles rencontre les artisans derrière le journal satirique Le Revoir, et Chantal Lamarre présente des archives de nouvelles où règnent la lenteur, les innovations technologiques et les sujets discutables. À ne pas manquer.

À ces cinq émissions s'ajoute la rétrospective de 2019 sur laquelle Infoman a porté son regard unique. L’année qui s’achève s’est déclinée en d’innombrables lettres de l'alphabet. À voir le 31 décembre à 22 h et en rediffusion le 1er janvier.

Infoman

Les jeudis à 19 h 30, sur ICI Télé