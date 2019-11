La douleur chronique, c’est souffrant!

La douleur chronique, on va se le dire, c'est souffrant et ça touche environ 1,5 million de personnes au Québec. Sébastien Diaz explique en début de rencontre à son émission qu'en plus de composer avec des maux intenses et persistants, les gens qui souffrent de douleurs chroniques sont mal perçus dans la société et vus comme des petites natures et des paresseux, quand on ne les soupçonne pas en plus de feindre leur douleur. Il y a malheureusement beaucoup de préjugés dans la société, et la Dre Christiane Laberge tente de nous éclairer sur le sujet.