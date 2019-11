Gregory Charles anime une série documentaire sur l’immigration

Cette série en quatre épisodes, c’est Gregory Charles qui l’a imaginée, inspiré par ses origines. Lui-même fils d’immigrant trinidadien, conjoint d’une francophone originaire du Manitoba et père d’une petite fille métissée, il côtoie depuis sa tendre enfance les joies et les défis liés à la mixité culturelle.

Voyez la bande-annonce

Bande-annonce

Jamais encore on n’aura vu Gregory Charles se confier à ce point. Il partira en quête d’autres vraies histoires de ressortissants et ressortissantes, parfois plus intimes, parfois plus festives.

Gregory Charles a sa façon bien à lui de montrer ludiquement que la mixité est beaucoup plus dans l’ADN des Québécois et des Québécoises qu’on le croit. C’est également une incursion humaine dans une réalité qui peut être difficile à comprendre pour des gens qui n’ont jamais connu l’exil ou le déracinement.

Le premier épisode « Tout est possible » sera disponible le 30 novembre.

Le deuxième épisode « Laisser ceux qu’on aime » sera disponible le 7 décembre.

Le troisième épisode « Fuir pour trouver sa place » sera disponible le 14 décembre.

Le quatrième épisode « Plus Québécois qu’on pense » sera disponible le 21 décembre.