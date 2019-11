Et boire les paroles de Dany Laferrière

Ravi de retrouver son auteur préféré à son émission, Guy A. Lepage lui demande alors si le livre dessiné sera sa façon de faire pour la suite.

J'ai l'impression de me protéger quand j'écris et dessine à la fois. C'est comme si j'avais deux possibilités, deux fenêtres. Si j'écris et que je trouve le texte pas assez bon, je me débrouille pour que le dessin soit réussi. Et je crois que tout être humain devrait avoir deux chances dans une même opération. Dany Laferrière

L’animateur le relance sur ce qu’il a dit à QUB radio : « Je crois que je vais être meilleur dessinateur qu'écrivain alors que j'ai commencé il y a seulement deux ans. » Il le questionne donc sur son immense enthousiasme pour le dessin.

Je ne suis pas peintre, et je ne cherche pas à l'être non plus. Et c'est ça, l'affaire, c'est comment dessiner sans vouloir être un dessinateur, sans avoir aucune ambition. L'ambition, c'est de rester écrivain. Ces dessins-là ne sont pas forcément des dessins, c'est une sorte d'excroissance, c'est en marge de l'écriture. C'est la phrase de Cocteau qui m'avait impressionné. Il disait que l'alphabet, c'est du dessin organisé. Et le dessin pourrait être aussi un alphabet. Quand je dessine, j'écris. Dany Laferrière

Au sujet de la première leçon d'écriture qu'il a reçue de sa grand-mère Da

C'était très simple. J'étais assis avec elle sur la petite galerie en avant de la maison. Il y avait une grande marmite pleine d'eau qu'elle avait mise sur le feu. Et puis, on attendait. Et comme je fais quand j'écris, je m'assois, je mets le papier et j'attends. [...] Et il y a cette dame qui arrive, qui revient du marché et qui voit Da et lui dit : « Il me semble que vous n’avez rien à mettre dans votre chaudière » et elle lui donne des bananes, des ignames, parce qu'elle a été généreuse avant. Et puis un autre qui vient avec du poisson. Elle prend ce poisson et en donne à un autre qui lui donne de l'huile et du sel. Et comme ça, on a quelque chose de neuf qui est ce bouillon qui est à l'intérieur de la marmite. Il s'agit de mettre en action. De mettre le monde en mouvement. En mettant l'eau sur le feu, elle a appelé tout le reste. Dany Laferrière

Au sujet de la féminisation de certains mots (autrice, écrivaine et présidente) qui ont été acceptés par l'Académie française en 2019, et la réticence de certains membres à cette modernisation. Était-il pour ou contre?