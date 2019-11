Toute la vie, sous le pinceau de l’artiste Jimmy Beaulieu

Afin de nous faire connaître un peu mieux son processus de création, il a bien voulu répondre à quelques questions.



1– Comment choisissez-vous les scènes que vous allez illustrer?

Avec la directrice des médias numériques de l’émission, Geneviève Cardin, nous choisissons une scène « point d'orgue » de l'épisode; un moment de tension ou un moment pivot pour un personnage. J'aime bien leur ajouter un point de vue, une petite pause, un moment de silence.



2– Qu’est-ce qui détermine le choix des couleurs de vos illustrations?

Je prends les couleurs qui semblent correspondre aux personnages, à l'ambiance et à la lumière de la scène, en version plus pop.



3– Vous êtes-vous inspiré d’un ou une artiste ou d’une œuvre en particulier pour concevoir vos dessins pour Toute la vie?

Hmmm... Non, pas vraiment, à part les artistes qui ont nourri mon approche il y a longtemps, comme Posy Simmonds, Blutch ou Edmond Baudoin.



4– Quel est le défi à relever pour réaliser vos dessins de Toute la vie?

Avec cette technique de taches, il n'est pas toujours simple d'avoir une bonne ressemblance avec les actrices et acteurs. Je travaille avec une part qui échappe à mon contrôle; je laisse souvent le pinceau décider. J'obtiens ainsi un dessin que je trouve vivant, vibrant. Je corrige énormément. Jusqu'ici, chaque dessin a été une longue danse/bagarre entre le noir et le blanc que je convertis en couleurs au moment où je juge le résultat parlant.



5– Pourriez-vous nous faire une suggestion de BD à lire cet automne ou cet hiver?

Bien sûr! Je vous recommande le formidable Les petits garçons, de Sophie Bédard.



Jimmy Beaulieu est l’auteur de plusieurs œuvres, dont Rôles de composition, Comédie sentimentale pornographique, Ma voisine en maillot, Le moral des troupes et -22 °C.

Voici d'autres illustrations conçues par Jimmy Beaulieu pour Toute la vie. Au retour de l’émission, le 7 janvier, l’artiste continuera de publier ses œuvres sur les comptes Instagram, Facebook et Twitter de l’émission.



Épisode du 11 septembre : Anaïs erre dans la ville

Épisode du 22 octobre : Flora et David-Étienne passent la soirée ensemble

Épisode du 5 novembre : Les écrits de Den