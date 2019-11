Laurent Duvernay-Tardif, le footballeur et médecin hyperactif

Le jeune footballeur de 28 ans n'est pas juste impliqué dans son sport, mais aussi dans la vie de centaines de jeunes qu'il aide avec sa fondation, et dans ses études de médecine qu'il a terminées en 2018. Il faut le dire, Laurent Duvernay-Tardif est un hyperactif qui réussit tout ce qu'il entreprend. Le documentaire Laurent Duvernay-Tardif LDT : toujours plus loin, dresse le portrait de ce colosse sympathique et ambitieux qui partage son temps entre Kansas City et Montréal.