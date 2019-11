Enquêteuse dans Cerebrum, le rôle de rêve de Christine Beaulieu

Si on l'a vue régulièrement à la télévision ces dernières années, Christine Beaulieu n’y occupait jamais de rôles principaux. Présente dans Lâcher prise, Les Simone, Max et Livia, Hubert et Fanny, Les pêcheurs et District 31, elle y jouait aussi des rôles plus légers, différents et plus flamboyants que celui de Simone. Dans Cerebrum, elle porte la série sur ses épaules avec Claude Legault.

Christine Beaulieu dans son rôle de sergente détective dans « District 31 » Photo : Arcouette&Co.

Le bonheur de jouer avec Claude Legault

D’ailleurs, c’est la première fois qu’elle joue avec cet acteur habitué des séries dramatiques avec 19-2 ou Minuit le soir. J’avais hâte et j’ai beaucoup aimé travailler avec lui , admet-elle.

Partager un plateau de tournage avec Claude Legault était un bel atout pour Christine Beaulieu, qui s'est inspirée de sa façon de travailler pour bâtir son personnage.

Claude arrive sur le plateau et il se pose. Son énergie est très centrée dans le personnage et la scène qu’on tourne. Il arrive à se concentrer et à s’asseoir dans la situation. Il m’a vraiment aidée à me placer, car je voulais que Simone soit solide et pas énervée. Il fait tout avec peu. Il faut croire à la sensation à l’intérieur, ça va paraître dans les yeux et dans l’image. Christine Beaulieu

L'expertise du comédien dans des séries policières lui a aussi beaucoup servi. Ça devenait un allié formidable. Je lui demandais tout le temps de me le mentionner si je faisais quelque chose qui n’allait pas. Il voyait tout ça , raconte-t-elle.

Henri Lacombe et Simone Vallier Photo : Radio-Canada/Fabrice Gaëtan

Claude Legault lui a même écrit après avoir vu la série pour lui dire qu’elle faisait une bonne policière. J’étais vraiment contente, car Claude sait ce que c'est. J’avais le sentiment du devoir accompli.

Elle voulait être enquêteuse

Si la comédienne a accepté ce rôle d’enquêteuse avec une grande joie, c’est qu’elle le désirait depuis longtemps. C’est aussi un type de série qu’elle aime regarder.

C’est un rêve que j’avais depuis toujours, j’aime l’enquête. J’ai failli étudier pour devenir enquêteuse et faire ça dans la vie. Quand j’ai fini mon secondaire, j’hésitais entre le théâtre et les techniques policières. J’aime résoudre des problèmes, chercher la solution, les mathématiques et les énigmes. Je suis une fille cartésienne et logique. Christine Beaulieu

Finalement, elle a opté pour le théâtre quand elle a réalisé qu’il y avait beaucoup d’étapes avant de devenir enquêteuse. Je me suis dit que ça allait être long [...] puis en théâtre, il y avait quelque chose de trippant.

Lorsqu’elle s’est tournée vers le métier de comédienne, le désir de jouer une enquêteuse est resté présent. Cerebrum lui a donc permis de réaliser le rêve qu’elle a brièvement vécu comme sergente-détective dans District 31. Cette série lui offre aussi un personnage qui n’en est pas un de séductrice ou de fille fofolle, rôles qu’elle a collectionnés.

Christine Beaulieu dans la série «Lâcher prise» Photo : Encore Télévision inc./S.Raymond

Quand Simone est arrivée, j’étais contente. C’est aussi une femme qui n’est pas dans la séduction. Ça me faisait du bien de ne pas être du tout là-dedans, de jouer un personnage qui ne va pas quelque part pour se faire remarquer ou pour séduire, mais pour régler un problème. Sa principale qualité n’est pas d’être belle, mais d’être intelligente, brillante, vite, allumée et même un peu cynique. Elle a beaucoup d’esprit. Christine Beaulieu

Christine Beaulieu avoue même que Simone lui ressemble sur plusieurs aspects de sa personnalité. Dans la ténacité aussi. Elle pousse loin, elle ne décroche pas tant qu’elle n’a pas trouvé une solution.

Un travail d’équipe

Ce rôle lui a aussi permis de s’impliquer dans la composition du personnage. L’auteur de la série, Richard Blaimert, qui a réalisé 5 épisodes sur 10, a laissé à la comédienne la liberté de faire des suggestions. Quand il m’a téléphoné pour le rôle, il m’a dit qu’il voulait travailler avec moi, car je proposais des idées et j’étais débrouillarde. Ça fait partie de la réussite de ce projet.

Simone Vallier (Christine Beaulieu) et Danno Boulianne (Olivier Gervais-Courchesne) dans «Cerebrum» Photo : Radio-Canada

Les tournages de Cerebrum étaient donc un travail d’équipe, tant avec les autres comédiens principaux, Claude Legault et Olivier Gervais-Courchesne, qu’avec l’auteur, la direction photo, la production. C’était aussi le cas avec Guy Édoin, qui a réalisé les cinq autres épisodes. C’est aussi quelqu’un de très doux et sensible, qui a beaucoup d’écoute.

Une préparation précise

Pour bien investir le rôle de Simone, Christine Beaulieu a rencontré une véritable enquêteuse aux crimes majeurs.

J’ai réalisé que c’était une fille bien normale. Souvent, les policiers et policières dans les séries sont joués comme étant des personnages très bêtes, alors que non, ce sont des personnes qui ont des sentiments et qui sont très empathiques. Oui, il va y en avoir qui sont bêtes, mais j’avais surtout envie d’offrir une Simone capable de se mettre à la place de l’autre. Christine Beaulieu

La comédienne explique que cette enquêteuse très brillante l’a inspirée pour son personnage dont la relation amoureuse est difficile à cause de son métier. Elle m’a confirmé que tout ce qui était écrit dans la série était véridique. Se faire appeler en plein milieu de la nuit lui arrive tout le temps. Elle doit tout le temps être joignable. Cette indisponibilité est réelle, l’enquête entre dans toutes les couches de ta vie. Je l’ai senti à travers elle.

Pour manier l’arme comme une véritable policière, Christine Beaulieu a aussi rencontré un spécialiste, un ami de Claude Legault. Ça m’a beaucoup rassurée pour qu’on y croie quand je l’utilise. C’était important pour moi.

Christine Beaulieu parle de Cerebrum avec Jean-Philippe Wauthier

Un premier rôle pour Christine Beaulieu dans « Cerebrum »

Finalement, elle explique que son défi personnel était de jouer ce rôle dans la sobriété. Je pense que j’ai fait un pas personnellement dans mon jeu. Pour jouer un personnage sobre, il faut avoir confiance en ce qui se passe à l’intérieur de nous. Ce qu’on dégage, ce qu’on ressent.

Jouer dans Cerebrum a également demandé beaucoup de flexibilité dans l’horaire de Christine Beaulieu. Elle jouait au théâtre lors des tournages de la série. Toutefois, il n’était pas question de refuser ce rôle. Je tenais à le faire, car c'est le rôle que j’ai toujours souhaité.

L’importance de J’aime Hydro

Outre la télévision et le cinéma, ces dernières années, Christine Beaulieu s’est fait connaître grâce à sa grande enquête sur Hydro-Québec qui est devenue une pièce de théâtre documentaire, un livre et un balado.

On peut lier son rôle dans Cerebrum à celui de journaliste d’enquête qu’elle a endossé avec J’aime Hydro. C’est du travail d’enquête. J’ai été prise dans ce projet comme Simone l’est dans son enquête. Quand je pense aux heures que j’ai passées à lire des rapports... C’est clair que ça m’a aidée et beaucoup valorisée , soutient-elle.

Christine Beaulieu et Mathieu Gosselin dans une scène de « J'aime Hydro » Photo : Les productions Porte-Parole

J’aime Hydro est un événement marquant pour Christine Beaulieu. Ce spectacle lui a apporté beaucoup de satisfactions personnelles et de confiance en elle.

Je passe à une autre étape dans ma vie. Je n’ai plus à me prouver que je suis capable de faire ci ou ça. C’est au-delà de mes espérances. Je me sens accomplie. Christine Beaulieu

Et si elle pensait que les dernières représentations de J’aime Hydro seraient terminées en janvier 2020, ce n’est plus le cas. Elle en offrira en mars 2020 en France, d’autres dates font l'objet de pourparlers ainsi qu’une version en anglais. Chaque fois que je pense que c’est fini, ce n’est pas fini. Ce projet ne cesse de m’étonner. Même si un jour il faudra que ça se termine et que je passe à autre chose.

Outre la réédition du livre, des chandails de J’aime Hydro sont aussi en vente. Et finalement, la pièce a été enregistrée pour être diffusée durant le temps des Fêtes sur les ondes d'ICI Télé.

Christine Beaulieu parle de J'aime Hydro avec Jean-Philippe Wauthier

Christine Beaulieu : sortir de sa zone de confort

La série Cerebrum est offerte sur ICI Tou.tv EXTRA.