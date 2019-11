Joanna : minisérie, maxi Suspense 

Il ne faut que quelques minutes, alors qu'une mère commence à raconter l’histoire de la disparition de son bébé, pour nous accrocher et nous tenir sur le bout de notre siège jusqu’à la fin. La tragédie que vivent Joanna (Jenna Coleman) et Alistair Lindsay (Ewen Leslie) se passe dans une petite ville côtière d'Australie. Et la disparition de leur petit Noah met bien sûr en péril leur relation.

Alistair (Ewen Leslie) et Joanna (Jenna Coleman) Photo : Radio-Canada

La perte d’un enfant est probablement la pire chose qui peut arriver à une personne.

Joana et son bébé Noah Photo : Radio-Canada

De toutes les choses qui peuvent arriver à une personne, peut-il y en avoir de pires que celle-ci? […] Il n’y en a aucune! Et tout le monde veut voir la personne à qui ce drame est arrivé. Absolument tout le monde veut pouvoir vous regarder […] vous juger, vous dévisager… Les gens cherchent des indices pour éviter que ça puisse leur arriver aussi. Joanna

Voici le premier épisode :

Épisode 1

Parents depuis quelques mois d'un garçon, Noah, Joanna et Alistair Lindsay vivent en Écosse. Soucieux de revoir sa fille aînée, Chloé, 15 ans, Alistair réussit à convaincre Joanna de se rendre en Australie, où l'adolescente vit avec sa mère, Alexandra. Il espère secrètement récupérer sa garde. C'est dans ce contexte de tension qu'un drame survient : Noah, qui dort dans la voiture familiale, disparaît pendant que Joanna et Alistair font quelques courses.

La suite, je la découvrirai en même temps que vous, en regardant les trois prochains épisodes en serrant fort mon coussin (ou mon bébé) dans mes bras.

Sur ICI Télé les samedis 30 novembre, 7 et 14 décembre 2019, à 21 h, ou en primeur sur ICI Tout.tv. Extra (les rediffusions seront offertes ici dans ce billet, les dimanches suivant les diffusions télé).