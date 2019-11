Claude Legault : plonger dans l’univers psychiatrique

Si Claude Legault a enfilé les uniformes d'un policier et d'un portier de bar, cette fois-ci, il devient psychiatre et explore la complexité du cerveau humain dans Cerebrum. Dès la première lecture du scénario, il savait qu'il ne pouvait refuser ce rôle d'Henri Lacombe, sur mesure pour lui. Rencontre avec l'acteur principal de ce thriller policier.

Un texte de Thomas Dallaire-Boudreault



Chaque personnage de Cerebrum porte en lui un problème lié à la santé mentale. Henri Lacombe est donc un psychiatre à la tête de l’Institut national de santé mentale qui voit sa vie familiale basculer lorsque sa femme, la psychologue Anne Beaulieu (Évelyne de la Chenelière), disparaît mystérieusement. Il s’en suit une enquête policière menée par Simone Vallier (Christine Beaulieu).

Une rencontre déterminante

Au début de l’aventure Cerebrum, Richard Blaimert et Claude Legault ne se connaissaient pas. Lorsque l’acteur a appris qu’on avait pensé à lui pour ce rôle, il a tout de suite voulu discuter avec l’auteur. Leur première rencontre a eu lieu un soir d’hiver, lors d’une grosse tempête de neige : « On est allés manger ensemble un soir, se souvient Claude Legault. On était à peu près les deux seuls caves qui essayaient de se rendre quelque part ce soir-là! (rires) Je l’ai initié au dry martini et il a trouvé ça rough un peu. Je voulais voir quel genre de bonhomme c’était. J’aimais déjà ce qu’il faisait; j’appréciais beaucoup son écriture, et pour moi ça compte beaucoup. »

La force du texte, c’est ce qui fait en sorte que Legault accepte ou non un projet : « L’important, c’est si l’histoire est bonne, si ce qu’on me demande de faire a assez de viande », affirme-t-il sans hésitation. À la lecture des premiers épisodes de Cerebrum, c’était clair : « J’ai dit à mon agente que c’était vraiment trop bon et que ce rôle était pour moi. J’avais le goût de jouer ça. »

Un personnage qui peut paraître solide, mais qui est d’une grande vulnérabilité, c’est tellement le fun à jouer! Claude Legault

L’importance bien cerner le personnage



Quand Claude Legault plonge dans un rôle, il n’y va pas à moitié. C’est ce qui fait que son jeu est toujours aussi criant de vérité. Selon lui, son véritable travail de comédien commence par la recherche approfondie. Tout comme il l’a fait précédemment pour 19-2, il s’est grandement renseigné sur le métier de psychiatre avant d’entreprendre le tournage.

Y a-t-il eu une différence de son côté dans le processus de préparation pour ses rôles dans ces deux productions? « Non, c’est la même chose. Évidemment, quand tu joues un personnage que tu as écrit, en général, tu te places des zones dans lesquelles tu voulais aller à la base. Tu t’es mis des caractéristiques que tu avais envie de jouer. Sinon, la préparation est la même. Il faut que tu fasses tes recherches », explique-t-il.

Dans ce cas-ci, c’est la psychiatre Marie-Ève Cotton qui lui a été d’une précieuse aide durant le tournage. La partie la plus difficile? Apprendre tous les termes médicaux.



Dans chaque personnage incarné, les comédiennes et comédiens apportent quelques éléments de leur personnalité. Tout comme le personnage Henri Lacombe, Claude Legault est très sensible et se laisse facilement toucher par les malheurs des autres. Aurait-il pu, dans une autre vie, exercer le métier de psychologue ou de psychiatre? « Absolument pas, répond-il tout de suite. Je n’aurais pas pu être policier non plus. Je suis trop sensible, trop nerveux. Je serais trop cave pour être policier. Je pognerais trop les nerfs pour rien. Et la psychiatrie, c’est trop difficile. Cela dit, je les admire énormément », conclut-il.



Christine Beaulieu et Claude Legault : la naissance d’une amitié



Les personnages de l’enquêteuse Simone Vallier et du psychiatre Henri Lacombe vont, malgré eux, former un couple amical improbable dans la série. Les circonstances de leur rencontre sont lourdes : la policière est appelée à enquêter sur la disparition de la femme de Lacombe.



Sur le plateau, entre les deux, ce fut un coup de foudre professionnel : « Je ne connaissais pas Christine personnellement avant de travailler avec elle, raconte-t-il. Ça a cliqué comme jamais. »

D’ailleurs, Christine a fait appel à Claude pour apporter plus de crédibilité dans son rôle de policière : « C’est une fille qui écrit et qui joue très bien. Elle se pose beaucoup de questions sur ce qu’elle a à faire, donc on s’aidait beaucoup là-dedans! On a aussi beaucoup déconné pendant le tournage. Je pense que c’était naturel d’être niaiseux, parce que ça faisait du bien. »

Henri Lacombe et Simone Vallier Photo : Radio-Canada/Fabrice Gaëtan





Moins de drames, plus d’humour!



Si on demande à Claude Legault s’il a encore des rêves professionnels, il répond humblement que oui, il en a quelques-uns. Celui qui a créé les séries cultes Dans une galaxie près de chez vous, Minuit, le soir et 19-2 aimerait écrire davantage, mais pour le cinéma et en humour. Sa participation aux Bye bye 2018 et 2019 et au Gala ComédiHa! ont semé en lui l’envie d’en faire davantage : « L’humour m’a toujours intéressé. Le fait qu’on ait fait appel à moi pour les deux Bye bye, ça m’a conforté dans le fait que les gens croient que je peux faire de l’humour. Je veux en faire plus », admet-il.





On m’a parlé d’une émission radio déjà et j’avoue que j’aimerais en faire! Claude Legault

Dans une galaxie près de chez vous : 2034, c’est maintenant

Dans une galaxie près de chez vous, de Claude Desrosiers Photo : TVA Films



On n’a pas pu s’en empêcher : il fallait lui demander comment se déroulait l’écriture du troisième long-métrage de Dans une galaxie près de chez vous. À l’ère où la crise climatique est plus que jamais abordée dans les médias, Claude Legault nous rappelle, en riant, que ça fait plus de 25 ans qu’à leur manière, l’équipe de Dans une galaxie sonne l’alarme : « On a présenté le projet en 1991. Toute la série et les deux films sont basés là-dessus. Malheureusement, on est plus que jamais d’actualité. C’était déjà une catastrophe écologique à l’époque. Mais le monde était moins mal pris que maintenant. Ça a empiré. »



C’est dans ce contexte que le troisième film sera beaucoup plus qu’un cri d’alarme. Depuis la parution du deuxième film, en 2008, Claude Legault et Pierre-Yves Bernard accumulent du matériel comique pour ce troisième volet.

On travaille pour que oui, ça soit drôle, comme d’habitude, mais le message… il est là. On n’a même pas besoin de forcer. Et dans ce contexte, le troisième Galaxie sera à l’image de la réalité : il sera beaucoup plus hard que les autres. Claude Legault

Étant donné la gravité de la réalité climatique, est-il encore possible d’en rire? « Il le faut, répond-il sans hésiter. Si on n’en rit pas, on est faits! »

La série Cerebrum est offerte sur ICI.Tou.tv EXTRA.