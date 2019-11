La petite Bébéatrice est de retour

Du haut de ses 4 ans et demi, elle discute avec son petit monde : PapaGuy (Guy A. Lepage), Mamanie (Mélissa Désormeaux-Poulin), Grand-maman Suzanne (Muriel Dutil), Grand-papa Normand (Michel Barrette) et le grand frère Théo (Guillaume Lambert).

J’ai posé quelques questions à celui qui a imaginé la série, PapaGuy :

Tous les sujets tabous ou pas, à travers le regard d’une enfant

Dans cette deuxième saison, il sera entre autres question de la transidentité, de la mort, de la maladie, de la vie conjugale, de la Saint-Valentin, du sport et de Noël. Guy A. Lepage m'explique qu’il avait déjà en tête certains thèmes qui lui tenaient à cœur, dont une émission complète consacrée au Noël de Bébéatrice (père Noël de centres commerciaux, la liste de cadeaux, etc.), un filon assez vaste, selon lui, pour faire un autre épisode dans une prochaine saison.

Il voulait également parler ce qui se passe à la Saint-Valentin. Quand on écoute quelques épisodes, on voit que la vie de couple, l’amour et la sexualité sont des sujets récurrents, abordés de façon directe, sobre et sans préjugé… avec les mots qu’un ou une enfant peut comprendre.

L’auteur me parle d’un beau moment humain de la série, alors que Bébéatrice discute dans l’autobus avec une personne transgenre. Elle demande d'abord à son PapaGuy pourquoi le monsieur est habillé en madame. Elle discute ensuite directement avec la personne trans, Julie, pour lui demander si elle aime être une fille et si les médicaments qu'elle prend vont faire tomber son pénis. Et en toute bienveillance, elle lui offre un conseil d’hygiène de vulve à future vulve.

Bébéatrice est très ouverte. Elle pose des questions d’enfant. Elle se met amie avec cette personne. C’est François Papineau qui fait la voix. Et c’est tellement bon que j’ai décidé de le ramener pour une troisième saison. Guy A. Lepage

La place de Béatrice l’autrice dans cette production

Guy A. Lepage est sensible à la reconnaissance du travail des artisans et artisanes. Donc pour lui, il était évident d’attribuer le mérite qui revenait à sa fille dès le début et de lui donner le titre d’autrice. Il n’est pas le premier qui raconte des histoires inspirées de son enfant, mais il voulait qu’elle participe au processus créatif. Pour elle, c'est normal de créer avec son père. Mais comment travaillent Béatrice et son père ensemble?

Je la vampirise. C’est-à-dire que si elle dit quelque chose et que je trouve ça drôle, je la fais parler là-dessus. Je ramasse l’essence de son discours. Quand il est court, mais que c’est ça le punch, je lui invente une histoire avant pour en arriver là. Et sinon, je préfère la faire parler et lui faire développer sa pensée. Guy A. Lepage

L’auteur sait aisément se mettre dans la peau d’une autre personne. Quand il écrit pour la série, ça reste très proche de ce que Béatrice pourrait dire. Toutefois, il trouve plus intéressant de savoir ce que sa fille pense.

Le duo père-fille regarde les animatiques et ébauches ensemble. Et la parole de la petite compte.

Si elle me disait "Ça, je n’aime pas ça, papa" ou "Ça me rend triste", je l’enlèverais au complet. Guy A. Lepage

Le personnage de Bébéatrice ne grandira jamais plus que ses 5 ans, car Guy A. Lepage veut garder le côté rêveur et libre de l’enfance. Mais sa fille, déjà plus vieille, continue de l’accompagner dans la création.

On écoute Bébéatrice parce que :

ça s’écoute autant en solo qu’en famille,

il y a un invité spécial en version dessinée qui se nomme Charles Tisseyre,

c’est une bonne dose de beau, de doux, d’amour et de complicité sans que ce soit gna-gna,

c’est drôle,

c’est actuel,

ça s’écoute rapidement,

ce sont des situations qui arrivent à tout le monde,

les thèmes abordés sont universels, alors même les personnes sans enfants près d’elles peuvent se sentir interpellées.

La deuxième saison sera en ligne sur ICI Tou.tv dès le 21 novembre et sur ICI Télé à partir du 15 décembre.