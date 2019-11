Marc-André Grondin et Pier-Luc Funk sont les vedettes de la nouvelle série Fragile

La première image de Fragile ne laisse pas de place au doute. Deux corps sont transportés à la morgue. Il s’agit de Dominic Couture (Pier-Luc Funk) et de Félix Bachand (Marc-André Grondin), qui ont trouvé la mort dans un accident de la route. Ils étaient ensemble dans le camion de Dom. Toutefois, leurs familles respectives s'interrogent sur le fait qu’ils étaient ensemble. Personne ne savait qu’ils se connaissaient.

Martin Drainville dans la série « Fragile » Photo : Radio-Canada

Leurs familles ont pourtant un lien et vivent dans la même ville. L’oncle de Dom, Patrick Provencher, dit Bazou (Martin Drainville), est l’homme de confiance de Jean Charles et Mireille Lanthier (Christian Bégin et Isabelle Vincent), de riches industriels de la région. Mireille Pépin-Lanthier est la mère de Félix, issu d’un premier mariage.

Isabelle Vincent dans la série « Fragile » Photo : Radio-Canada

La mort mystérieuse de ces deux jeunes hommes va créer une onde de choc dans leurs familles respectives, révélant au passage des secrets jusque-là jalousement protégés.

Deux clans en deuil

Les deux familles sont donc plongées dans le chagrin, et une multitude de questions les assaillent. Autour de Dom (Pier-Luc Funk), le clan Couture comprend sa mère, Cynthia Couture (Sandrine Bisson), son oncle Patrick et sa femme, Nancy Provencher (Valérie Blais), ainsi que Kim Bilodeau (Juliette Gosselin), une amie d’enfance qui est amoureuse de lui.

Sandrine Bisson dans une scène de la série « Fragile » Photo : Radio-Canada

L’auteur de la série décrit cette famille comme de la classe moyenne, mais aisée et tricotée serrée. [Les membres] ont des Ski-doos, des camions et un restaurant. Mais c’est une classe plus populaire.

Du côté de Félix, outre sa mère, Mireille, le clan Lanthier comprend aussi son beau-père, Jean-Charles Lanthier (Christian Bégin), son demi-frère, Emmanuel Lanthier (Maxime de Cotret), sa belle-sœur, Coral (Éloïsa Cervantes), et sa nièce. Félix a aussi une demi-sœur du côté de son père, Camille Bachand (Monia Chokri), directrice du bureau régional d’Ensemble Vers l’Avenir, qui travaille avec les Lanthier pour la construction de leur nouvelle usine verte.

Maxime De Cotret et Christian Bégin dans une scène de la série « Fragile » Photo : Radio-Canada

Le lien entre Camille et Félix est fort. Elle a toujours été là pour lui, car Félix n’a pas eu la vie facile. Il vient de faire quatre ans de prison. Camille et sa mère, Mireille, étaient les deux seules personnes à lui rendre visite derrière les barreaux. Pourquoi a-t-il été emprisonné? Une autre question dont la réponse viendra au fil des épisodes.

Maxime De Cotret et Monia Chokri dans une scéne de la série « Fragile » Photo : Radio-Canada

De son côté, Dom est propriétaire de son garage. C’est un gars foncièrement bon, généreux et doué. Il vit en symbiose avec son clan, une famille plutôt aisée et, surtout, tissée serrée. Il habite avec sa mère en haut du duplex de son oncle et sa tante. D’ailleurs, Nancy est propriétaire d'un restaurant, où travaillent sa mère, Cynthia, et sa blonde, Kim. Mais est-elle vraiment sa blonde, ou juste une amie? Leur relation semble ambiguë.

Valérie Blais et Juliette Gosselin dans une scène de « Fragile » Photo : Radio-Canada

À l’envers de Feux

Serge Boucher a signé plusieurs histoires dramatiques dont les différentes ficelles se démêlent lentement, dans un suspens impossible à déjouer. Avec Fragile, il a voulu faire l’inverse de sa plus récente série à succès, Feux.

J’ai voulu reprendre la même structure, mais à l’envers. Ici, c’est le contraire, on sait qu’ils sont morts. Le passé devient notre présent. J’avais envie de ça. Après, c’est une affaire de construction. Serge Boucher

Serge Boucher explique qu’après Feux, il voulait explorer ce qu’une rencontre peut faire à deux personnes. Il avait aussi envie d’une autre rencontre improbable et inusitée.

Ce n’est pas les mots justes, mais il n’était pas dit que ces deux gars allaient se rencontrer. À la base, j’avais envie d’écrire une histoire de gars. Ça me tentait d’avoir des [motoneiges].

Serge Boucher, auteur de la série. Photo : Radio-Canada/Martin Ouellet-Diotte

Un livre populaire

Dans la série, le personnage de Félix lit un livre, Le pouvoir du moment présent (The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment), d’Eckhart Tolle. Si l'on en entend des passages dans l’émission, c’est que la production a facilement réussi à obtenir le droit de le citer.

Pier-Luc Funk et Marc-André Grondin dans la série « Fragile » Photo : Radio-Canada/pierre crepo

Le livre a été publié en 1997 et est traduit dans plus de 30 langues. Plus de 3 millions d’exemplaires ont été vendus.

C’est le genre de livre qui peut te sauver , soutient Serge Boucher.

Un rare tournage en hiver

L’histoire de cette amitié singulière et tragique entre deux jeunes hommes se déroule dans une petite ville de province non identifiée qui pourrait être Victoriaville, où est né Serge Boucher. Toutefois, lors du visionnement de presse, il a été mentionné que le tournage s'était déroulé à Terrebonne.

L'histoire se passe en hiver, même si l’accident des deux jeunes hommes arrive au printemps.

Le défi est plus grand de tourner en hiver et coûte plus cher. D’abord en raison de l’éclairage, et bien entendu, du froid. Il faut s’habiller, il faut avoir des tentes, il faut se protéger de la température , explique le réalisateur Claude Desrosiers.

Les acteurs et les actrices de la série « Fragile » : de gauche à droite, de haut en bas : Valérie Blais, Martin Drainville, Sandrine Bisson, Christian Bégin, Marc-André Grondin, Juliette Gosselin, Pier-Luc Funk, Isabelle Vincent et Maxime De Cotret, Photo : Radio-Canada

Les 10 épisodes de Fragile seront offerts dès le 21 novembre sur ICI Tou.tv Extra. Aucune date n’est déterminée pour la diffusion sur ICI Télé.