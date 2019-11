Quand le rire s'invite au Téléjournal

Une personne devant la caméra qui ne se doute pas que cette dernière roule, un coup de vent violent, une boucle d’oreille qui tombe, un vox pop qui tourne mal… Les occasions sont nombreuses pour perdre sa concentration et provoquer un fou rire. Surtout quand c’est une émission en direct et que le cadre est aussi sérieux que celui des nouvelles non? Voici, pour notre plus grand plaisir, quelques ratés de tournage mémorables.

Quelques perles de tournages

Et les joies du direct continuent...

Les joies du direct

Comme disait si bien Bernard Derome à la fin du Téléjournal : Bonsoir, et merci!