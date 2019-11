L’épicerie teste pour vous des articles de cuisine

Voici notre sélection de cinq produits susceptibles de vous intéresser, à offrir en cadeau à un être cher ou tout simplement pour vous faire plaisir à vous-même!

Revoyez le reportage

Chinoise, au fromage ou au chocolat, la fondue est un plaisir à partager en famille ou dans une soirée amicale. Un incontournable pour le temps des Fêtes!

L’épicerie a testé le côté sécuritaire, la résistance et la puissance d’appareils électriques 3 en 1 des marques suivantes :

Ricardo à 100 $

Héritage à 70 $

Trudeau à 60 $

L’appareil Trudeau sort gagnant pour sa stabilité, son bol en céramique et la qualité de ses matériaux. Il n’est pas compliqué, facile à utiliser et à laver. Un beau produit qui vaut la peine pour 60 $.





Les scelleuses sous vide

Les scelleuses sous vide au banc d’essai

Ces machines sont pratiques pour bien conserver les aliments et éviter le gaspillage alimentaire. Les chefs l’apprécient aussi pour la cuisson sous vide. L’épicerie a testé quatre modèles de scelleuses sous vide :

Hamilton Beach à 130 $

Food Saver à 120 $

Seal-a-Meal à 95 $

Cuisinart à 150 $

Les deux modèles gagnants pour avoir le mieux retiré l’air des aliments sont la Food Saver et la Hamilton Beach. La Food Saver est la préférée de notre testeuse, car elle est simple à utiliser.

Quant au modèle Seal-a-Meal, il gagne la palme du plus bruyant et du plus difficile à utiliser.

Les mandolines

Un banc d’essai de mandolines

La mandoline est un accessoire très pratique pour couper finement toutes sortes de fruits et légumes de façon égale. L’épicerie en a testé 8, toute à moins de 100 $.

Les critères évalués :

La stabilité, la sécurité, la facilité de nettoyage et l’espace qu’elle occupe dans la cuisine.

4 modèles sur pattes

Ricardo sur patte à 40 $. Super ingénieux, un bel ajustement, mais comment faire pour la nettoyer? (ne passe pas le test de la tomate)

sur patte à 40 $. Super ingénieux, un bel ajustement, mais comment faire pour la nettoyer? (ne passe pas le test de la tomate) Cuisipro à 25 $ (ne passe pas le test de la tomate)

à 25 $ (ne passe pas le test de la tomate) Kitchenaid à 70 $. Elle a été refusée d’emblée, car elle est trop grosse.

à 70 $. Elle a été refusée d’emblée, car elle est trop grosse. Starfrit pro mandoline à 33 $. Un modèle ingénieux, et c’est la mandoline la plus sécuritaire. Le seul bémol, c’est que la succion se fait mal.

4 modèles manuels

OXO Good Grip à 47 $. Elle coupe bien, mais elle a seulement une hauteur.

à 47 $. Elle coupe bien, mais elle a seulement une hauteur. Thinkitchen

Benriner à 40 $. Elle offre des coupes multiples, travaille bien, s’ajuste bien, mais elle est un peu moins recommandée pour la sécurité. Il faudrait lui ajouter des pattes en caoutchouc.·

à 40 $. Elle offre des coupes multiples, travaille bien, s’ajuste bien, mais elle est un peu moins recommandée pour la sécurité. Il faudrait lui ajouter des pattes en caoutchouc.· Ricardo à 20 $. Elle est très facile à ajuster, belle largeur, ne prend pas de place dans l’armoire. Un seul bémol : elle ne fait pas de julienne.

Les meilleurs choix sont les deux derniers modèles manuels (Benriner et Ricardo).





Les pierres à pizza

Un banc d’essai de pierres à pizza

Vous cherchez à reproduire la pizza parfaite, comme au resto four à bois?

Résultat recherché : la croûte doit être croustillante sans être sèche, et cuite uniformément.

L’épicerie a testé 6 modèles à des prix variant de 30 $ à 120 $.

Ricardo en cordiérite à 37 $

en cordiérite à 37 $ Think Kitchen en grès à 30 $

en grès à 30 $ Emile Henry en céramique à 60 $

en céramique à 60 $ Lagostina à 120 $

à 120 $ Vermont Castings en acier à 50 $

en acier à 50 $ Crown en aluminium à 10 $ (la pire du test)

Les deux préférées des chefs :

La Ricardo , car elle a produit la croûte la plus tendre, la plus semblable à ce que donne un four de restaurant. Le seul bémol, c’est qu’on doit la préchauffer 40 minutes.

, car elle a produit la croûte la plus tendre, la plus semblable à ce que donne un four de restaurant. Le seul bémol, c’est qu’on doit la préchauffer 40 minutes. La Vermont Castings pour sa performance, sa résistance au choc et sa polyvalence, car on peut l’utiliser sur le barbecue pour y faire cuire d’autres aliments. Elle va nous donner le résultat le plus proche d’une pizza au four à bois.

Les mélangeurs au banc d'essai

Les mélangeurs au banc d’essai

Différents mélangeurs sur la grille de départ, plusieurs vitesses et des modèles à moins de 160 $. L’épicerie a testé sept modèles de mélangeurs.

Salton à 159,99 $

Black and Decker à 69,99 $

Ninja à 145 $

Hamilton Beach à 39,98 $

Cuisinart à 69,75 $

Kitchen Aid à 118 $

Oster à 51,98 $

Critère d’évaluation :

L’important, pour un mélangeur, est de bien performer et d’attirer tous les produits vers la lame.

Les mélangeurs ont servi à tester ces recettes : faire la glace, des smoothies, du pesto et pulvériser des biscuits.

Pour la simplicité de son design, sa fonction de vitesse ajustable et ses excellentes performances à chacun des tests, le grand gagnant est?