District 31 : un cauchemar interminable

Cette semaine, on en apprend plus sur l'implication de Martin Viger avec le crime organisé, Stéphane remet François Labelle à sa place, Florence ne s'en laisse pas imposer par Cloutier, Yanick Dubeau tente de salir la réputation du 31 par tous les moyens, et Nancy Riopelle envoie promener son avocat et décide de se représenter elle-même. Coup de théâtre, elle surprend tout le monde en posant des questions vicieuses lors de l'audience, puis on cherche à savoir qui l'aurait mise sous écoute. De son côté, Bruno vit un vrai cauchemar.