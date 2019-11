Catherine Dorion, députée de Québec solidaire, en 10 citations

Catherine Dorion s’est fait refuser l’accès au Salon bleu de l’Assemblée nationale le 7 novembre parce qu’elle ne portait pas une tenue de ville :

Ben là, je trouvais que ça allait loin. J’ai été élue par les gens de Taschereau, je m’en viens faire ma job, puis là, tu me dis : “À cause de ce dont tu as l’air, non, tu ne fittes pas ici, tu ne rentres pas chez nous. Faut que tu sois pareille comme nous si tu veux pouvoir entrer ici puis représenter tes citoyens.” C’est grave quand même!