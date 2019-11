District 31 : Nancy Riopelle est dans une colère noire!

Patrick tente des rapprochements avec Noélie en la complimentant sur son travail

Gabrielle rend visite à Da-Xia à l’hôpital.

Da-Xia, je tiens vraiment à m’excuser. […] Je me souviens très bien d’un moment où t’es entrée dans mon bureau pis que tu m’as dit que tu craignais pour ta sécurité. […] Pis on n’a rien fait. […] Je vais m’en vouloir longtemps parce que c’était ma responsabilité de m’occuper de ça. […] On s’est beaucoup inquiétés pour toi.

Gabrielle