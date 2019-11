Georges Karam devient le nouveau dragon

Durant son enfance, Georges Karam travaille dans le commerce familial au Liban. À 19 ans, il arrive au Canada, chez son oncle de Val-d’Or, avec 200 $ en poche et toute sa détermination. Il poursuit des études en informatique, puis termine un MBA. Il travaille comme programmeur-analyste et fonde plusieurs entreprises, dont Atelka, une des plus grandes entreprises de gestion de relation avec la clientèle.

Depuis, il s’est associé à Genetec et contribue au développement de ce fleuron québécois. En plus, Georges Karam est activement impliqué dans le développement immobilier et siège aux conseils d’administration des compagnies dans lesquelles il a investi.

Georges Karam est lauréat du Grand Prix de l'entrepreneur 2012 d'Ernst & Young pour le Québec, catégorie B2B, membre du YPO, entraîneur à l’École d’entrepreneuriat de Beauce et fier père de deux enfants.

Les autres dragons de l’émission demeurent Isabèle Chevalier, Nicolas Duvernois et Marie-Josée Richer. Quant à Dominique Brown, il participera à deux émissions de la nouvelle saison à titre de dragon invité.

La neuvième saison de Dans l’œil du dragon prendra l’affiche sur ICI Télé au printemps 2020.

Période de recrutement étendue jusqu’au 18 novembre

Les entrepreneurs et entrepreneuses qui souhaitent convaincre les dragons d’investir dans leur entreprise peuvent soumettre leur candidature en ligne. La date limite pour s’inscrire est le 18 novembre 2019.

