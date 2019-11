La chanteuse australienne Tina Arena sur le plateau d’En direct de l’univers

Il pensait voir simplement son amie en vidéo, et sa réaction de surprise de la voir sur scène devant lui est visible. La star internationale de la chanson avait rencontré Garou quand tous deux étaient de la distribution de la comédie musicale Notre-Dame de Paris au début des années 2000.

Garou dit que pour lui comme pour son père, Tina Arena est la plus belle voix et la plus grande chanteuse.

Regardez la prestation