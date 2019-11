Maripier Morin en 5 citations

Maripier Morin se lance corps et âme, c'est le cas de le dire, dans sa nouvelle série documentaire, Mais pourquoi?, diffusée sur Z. Elle y aborde différents tabous de la société en expérimentant elle-même des situations inusitées. On la voit congeler ses ovules, dévoiler son salaire annuel, participer à une compétition de culturisme et danser dans un bar de danseuses nues. En entrevue dimanche soir à Tout le monde en parle, elle a discuté avec beaucoup d'aplomb de plusieurs questions qui sont habituellement de l'ordre de l'intime.