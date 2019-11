Sexualité et technologie : on va se le dire, ce n'est pas simple!

En cette ère de séduction numérique, aurions-nous besoin d'une pause de sexe?

Avec la panoplie d’applications et de sites de rencontre en ligne, il y a de quoi se perdre. La journaliste Véronique Lauzon, qui a récemment essayé l’application de rencontre Her, a cru nécessaire de faire une pause de 50 jours sans rencontre, sans sexe, sans séduction, sans caresses, sans plaisir solitaire… Une expérience pour se retrouver elle-même avant de chercher l’amour sur le web. Kim Lévesque Lizotte, Pierre-Yves Lord, Debbie Lynch-White et le Dr Jacques Toueg donnent aussi leur point de vue sur le sujet.

Les applications de rencontres

J’aurais plus confiance si j’allais voir une agence avec quelqu’un, en chair et en os, qui rencontre les gens. [...] Moi, ce qui m’énerve, c’est un peu l'algorithme en arrière de tous ces sites-là. Stéphanie Grammond, journaliste

Sexualité et technologie

Il n’y a pas que Tinder et compagnie qui sème la confusion dans nos relations intimes. Poupées sexuelles, jouets intelligents et films pornographiques en réalité virtuelle : est-ce que même la sexualité prend le tournant technologique? La sexologue Jocelyne Robert croit que c’est surtout le rapport à l’autre qui est en train de changer.

Discussion entre Meeker Guerrier, Jocelyne Robert, Marie-Chantal Perron, Rosalie Vaillancourt et le Dr Simon-Pierre Landry sur le sujet.

Est-ce la fin du sexe?

Et selon Jocelyne Robert, voici les causes de ce changement.

L’omniprésence de la pornographie, la difficulté de passer du virtuel au relationnel, la solitude, l’anxiété, l’angoisse… Dans notre société qui encourage beaucoup la performance, certaines personnes ont peur de ne pas être à la hauteur face aux autres.

L’angoisse de performance est tellement forte parce qu’on veut se comporter comme dans la pornographie, qu’on va préférer ‘’se branler ‘’ devant son ordi… Jocelyne Robert, sexologue

Des chroniques qui suscitent une réflexion sur l’avenir de nos rapports avec les autres et sur la sexualité telle qu’on la connaît.