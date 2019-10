Le Gala de l’ADISQ en 5 citations

Certains des propos tenus lors de la soirée résonnent encore aujourd’hui dans nos têtes (et nos cœurs).

Pierre Lapointe et son exaspération à l’égard des multinationales qui font énormément d'argent, mais qui ne paient pas d'impôts.

Pour 1 million d'écoutes de ma chanson Je déteste ma vie, pour laquelle j'ai écrit paroles et musique, sur l'application Spotify, j'ai touché 500 $. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que ma contribution à Spotify vaut plus que 500 $. J'aimerais que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, tout le monde qui a un peu de visibilité et surtout ceux qui en ont beaucoup, dans les médias au Québec soient unis autour de la même question : il faut marteler aux gouvernements que ces grandes compagnies paient des impôts et participent à la création de nouveaux contenus canadiens. Il en va de notre survie culturelle.

Pierre Lapointe