Alice au pays des merveilles à saveur québécoise

Gros-Coco, Alix et Chapelier Photo : Avanti Groupe

L’histoire : Alix, 7 ans, aime se réfugier sous l’escalier de la maison familiale. Elle y a découvert un passage secret qui mène à un monde incroyable, peuplé de personnages rigolos. Elle y rencontre Chapelier, Lelièvre, Lapin, Morse, Gros Coco, Grande-Patronne et Chef de la sécurité. Chaque journée s’ouvre sur une nouvelle aventure.

Le Coco plein d'idées!

Pourquoi c’est un mélange parfait de fantaisie et de réalisme : Un des points forts de l’émission, c’est le mélange entre la fantaisie des décors, l’extravagance des costumes et le réalisme des péripéties vécues par les Merveilleux. Nous retrouvons des situations familières, adaptées à la magie d’Alix :

Faire des bêtises ( Gros-Coco et ses cheveux…)

Gros-Coco Créer de drôles d’inventions (ah, la fameuse planche à roulettes qui chatouille les pieds quand on monte dessus…)

chatouille Chanter et cuisiner (le défi de préparer une tarte aux carottes quand un ami fredonne à tue-tête…)



tarte aux carottes Vouloir être la vedette ( Grande-Patronne , l’incarnation de la modestie…)

Grande Patronne Photo : Productions Avanti Ciné Vidéo inc.

Pourquoi ça rappelle des souvenirs dont on veut faire part à ses enfants : Dans votre jeunesse, vous êtes-vous créé un univers imaginaire? Un endroit rien qu’à vous, où vous aimiez vous réfugier pour rêver, vous évader, oublier les tracas du quotidien ou discuter avec des personnages imaginaires qui vous comprenaient? Alix et les Merveilleux, c’est exactement ça : un endroit chaleureux, où l’on se sent bien, où l’on peut être soi-même, et où toutes les folleries sont possibles. En regardant les épisodes en famille, vous pourrez discuter de diversité, d’inclusion, d’amitié et de tout ce qui peut se passer dans la tête d’un ou une enfant.

Alix, Chapelier et Chef de la sécurité Photo : Avanti Groupe

Des jeux pour continuer de s’amuser de l’autre côté du miroir : Trois jeux mettant en vedette plusieurs personnages de l’émission permettent aux enfants de 4 à 7 ans de prolonger le plaisir.

La double course à obstacles de Gros-Coco Photo : Avanti Groupe

Quand regarder l’émission : Les aventures d’Alix et les Merveilleux sont diffusées du lundi au vendredi à 7 h 30 sur ICI Télé. Vous trouverez tous les épisodes sur la Zone des petits.