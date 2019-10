Lecture des remerciements de pochettes de Louis-José Houde, ADISQ 2019

Pour notre plus grand plaisir, l’humoriste et animateur revient pour une quatorzième année avec ses clips qui « mettent en valeur » (héhé) les petits mots spéciaux sur les pochettes de disques des artistes finalistes au 41e Gala de l’ADISQ. C’est assis derrière une console de mixage en studio qu’il taquine les artistes qui se lâchent lousses dans leurs remerciements.

On l’écoute pour :

Les commentaires trop parfaits de Louis-José à propos des remerciements des artistes Salomé Leclerc, Elisapie, Michel Villeneuve, Lou-Adriane Cassidy, Pascal Allard, Florent Vollant, Brigitte Saint-Aubin, Wilfred, Les Petites Tounes, Pascale Picard, Ginette Reno, Jean-Pierre Ferland et Ariane Moffatt, entre autres.

J’avoue que, personnellement, j’ai vraiment beaucoup ri du début à la fin, mais si j’avais à choisir, voici mon passage préféré, dans les remerciements de Ginette Reno.

Moi, j’ai travaillé avec des graphistes, et rarement, en montant mon site web, j’ai fait “Hé, on dirait qu’on fait l’amour, mais on le fait autrement.” Par contre, combien de fois j’ai fait l’amour avec des gens en pensant que c’était du graphisme…

Louis-José Houde