District 31 : Le fantôme de Phaneuf revient hanter le 31

Cette semaine, on résout le carnage chez Vincent Comeau. Le fantôme de Christian Phaneuf et ses secrets viennent hanter le 31 et rendent bien du monde nerveux. Noélie et Da-Xia apprennent qu'elles ont été espionnées par la filière chinoise. Pat et Poupou ont des échanges corsés sur leurs méthodes de travail respectives. Puis, Noélie fait de gros efforts pour oublier Patrick et se montre tranchante avec lui. Voici un résumé des intrigues de la semaine du 21 octobre.