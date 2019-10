Sans rendez-vous, une comédie de l’autrice de Trop sur la sexualité, avec Magalie Lépine-Blondeau

Après un congé volontaire de quelques mois, Sarah revient à la clinique de santé sexuelle où elle et ses collègues se retrouvent dans des situations cocasses. Pratiques sexuelles inusitées, ITSS, diversité de genre, diversité sexuelle, contraception et autres sont au cœur de leurs préoccupations quotidiennes. Décrits comme dysfonctionnels et attachants, ces professionnels du sexe sont souvent plus outillés pour guider leurs patients que pour gérer leur propre vie. Tout ça, sur le mode de la comédie.



La série de 10 épisodes d’une demi-heure, en ligne en primeur sur ICI Tou.tv Extra au printemps 2020, sera osée, sensible et pertinente.



L’autrice Marie-Andrée Labbé s’est dite très, très heureuse de travailler avec Magalie Lépine-Blondeau :

Je suis fan d’elle! Marie-Andrée Labbé

L’actrice principale a pour sa part manifesté sa joie de participer à cette comédie :

J’aime le terrain de jeu immense que nous offre cette série. Magalie Lépine-Blondeau

Sans rendez-vous, basée sur une websérie australienne intitulée Sexy Herpes, sera produite par Aetios Productions.