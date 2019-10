Réduire ses déchets, une étape à la fois

Préparer un lunch sans déchets

Dans la série 5 trucs pour la planète, la comédienne Ève Landry explique comment préparer un lunch écoresponsable.

Un lunch zéro déchet

Voir les autres capsules de la série.

Ça commence à l'école

Pour sensibiliser les jeunes, mais aussi les parents, aux lunchs écologiques, une école primaire de Valcartier a décidé de faire de ses mardis une journée sans déchets.

Des mardis zéro déchet dans une école de Valcartier

Faire participer toute la famille

La Ville de Lévis a instauré, il y a un an, le programme Virage zéro déchet. Meyranie Bernier explique pourquoi elle a décidé d’adhérer au programme avec sa famille et ce que cette décision implique au quotidien.

Une famille a suivi le programme Zéro déchet à Lévis

Voir aussi :

Réduire ses déchets : par où commencer - Le téléjournal

Fréquenter les commerces sans gaspillage

De plus en plus de commerces offrent des solutions de rechange aux consommateurs qui veulent utiliser moins d’emballages pour les produits qu’ils achètent. Des boutiques en font leur spécialité, mais les grandes chaînes commencent aussi à emboîter le pas.

Virage zéro déchet

La journaliste Stéphanie Allard s’est rendue dans un magasin de produits en vrac pour tenter l’expérience et voir comment ça se passe.

Acheter des produits en vrac pour réduire la quantité de déchets produits

Voir aussi :

L’épicerie Nada à Vancouver - Le téléjournal

La salubrité des aliments en vrac - L’épicerie

Quand les municipalités s’en mêlent

Depuis le mois de septembre, la Ville de Gatineau limite la quantité de déchets qu'un foyer peut jeter lors de la collecte hebdomadaire en vertu d'un nouveau règlement sur la gestion des matières résiduelles.

Payer pour jeter ses déchets

Voir aussi :

La Ville de Sherbrooke cherche à repenser la collecte de gros rebuts - Le téléjournal

Un déménagement sans déchets

Évidemment, la grande période des déménagements de juillet génère son lot de déchets, avec les objets dont on veut se débarrasser, mais aussi avec les boîtes et emballages qui servent à transporter nos biens. L’émission Tout inclus a préparé un reportage proposant des astuces pour un déménagement plus vert. Pensez-y lors de votre prochaine migration!

Déménager sans déchets

Se débarrasser de ses appareils électroniques de façon écologique

Le vulgarisateur scientifique Martin Carli explique comment se départir de ce qu’il appelle les « serpuariens ».

Semaine de réduction des déchets

Si vous voulez en apprendre plus sur ce virage écologique, vous pouvez aussi assister aux différents festivals zéro déchet à travers le pays, de Calgary à Montréal, parce que… chaque geste compte.