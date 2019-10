Pierre Hébert anime un nouveau jeu-questionnaire

Le concept? Deux adversaires et le public répondront, selon leur bon jugement, à des questions cocasses sur les quatre personnalités invitées en studio. La personne gagnante, qui pourra atteindre le jeu final, sera celle qui saura le mieux anticiper le vote du public.

Voici le genre de question qui sera posée :

Laquelle des personnalités en studio ne vous inspire pas confiance pour surveiller un party d’ados?

Laquelle serait du genre à dépenser 1000 $ pour célébrer l’anniversaire de son chat?

Qui serait susceptible de rentrer dans un poteau en parlant au téléphone cellulaire?

Qui irait jusqu'à faire croire que sa mère est malade pour éviter une contravention?

Une autre façon de déconstruire, peut-être, certains préjugés sur des artistes, ou encore de découvrir des aspects insoupçonnés de leur personnalité.

Un mot sur l’animateur

Pierre Hébert dit qu’il s’agit d’un terrain de jeu parfait pour lui. Lors de l’émission pilote avec Élyse Marquis, France Castel, Jean-Philippe Wauthier et Phil Roy, il a pu voir en direct la réaction des personnalités invitées. Il s’y est donc beaucoup amusé. Lorsqu’il en parle, on perçoit son plaisir à faire ressortir son côté baveux. À la question « À qui feriez-vous confiance pour s’occuper de vos enfants? », France Castel a eu le meilleur score, et Jean-Philippe Wauthier, le moins bon.

Les personnes invitées sont parfois déstabilisées et doivent prendre un temps pour digérer le résultat. Tout ne sera pas négatif. Il y aura de la place pour une palette d’émotions.

Pour ceux et celles qui s’en souviennent, Véro a déjà animé Le verdict, qui jouait justement sur les perceptions des gens et le dévoilement d’un sondage lié à des personnalités. KOTV a pigé dans l’ADN de cette émission et en a repris l’aspect plus humoristique, qui fonctionnait bien.

Cette émission succède au mythique Des squelettes dans le placard, qu’on a pu voir sur ICI Télé pendant 14 ans.