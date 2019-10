Les mecs : une comédie dramatique sur l’amitié entre hommes

On suivra la vie de quatre cinquantenaires québécois aux personnalités et perspectives différentes. Une amitié les soude depuis plus de 20 ans. Leur quartier général sera un bar de Montréal où ils se retrouveront pour discuter.

Ce ne sont pas des guerriers de la justice sociale. C’est du monde qui ressemble à tout le monde. Jacques Davidts

Qui sont ces hommes?

Christian (Christian Bégin) est un professeur d’université. Il côtoie quotidiennement une autre génération que la sienne. Les attentes et questionnements intergénérationnels viendront possiblement de lui, car il est également père. Son fils est incarné par Alexandre Nachi (District 31, 1991).

Martin (Normand Daneau) est un fonctionnaire. Il forme un couple banlieusard avec Sophie, jouée par Nathalie Mallette. Leur fille, Charlotte, est dans la vingtaine.

Simon (Alexis Martin) est traducteur pigiste. Sa femme, Geneviève (Lynda Johnson), vient de le quitter. Simon sera probablement un bon vecteur de conversation sur les relations hommes-femmes. Il a aussi une fille, qui étudie en sexologie.

Étienne (Yanic Truesdale) est propriétaire d’un centre de mise en forme. Il rêve du grand amour et de fonder une famille avec l’homme de sa vie.

Tendresse et autodérision

L’auteur dit vouloir dresser le portrait de sa génération avec réalisme. Il nous assure qu’on peut rire de tout, tant qu’on trouve la bonne façon. La série n’offrira ni sketch ni caricature grossière.

En termes d’écriture, ce qui était intéressant pour moi, c’est qu’il y a beaucoup de comédie, de la répartie, mais aussi des ruptures de ton. Donc, il y a des moments de tendresse, des moments d’amitié et d’émotion. Jacques Davidts

Le quatuor sera plongé dans le tourbillon classique de la vie : relation amoureuse, parentalité, nouvelles réalités sociales... Aucun des personnages n’évitera les remises en question qui viennent avec l’âge, les désirs inassouvis, les défaites de son existence et le temps qui passe un peu trop vite.

Où sont les femmes?

Lynda Johnson, Nathalie Mallette et Julie Ménard (qui joue la propriétaire du bar) sont les vedettes féminines de la série.

Les personnages de femmes sont très forts là-dedans. Ce sont des filles qui se tiennent debout. Elles ne sont pas des victimes. Elles ne sont pas des faire-valoir. Ce sont des femmes fortes. Elles remettent beaucoup les gars face à la réalité. Jacques Davidts

Sans qu’on l’ait annoncée officiellement, une deuxième saison pourrait être produite pour cette série qui se retrouvera plus tard (on n’a pas précisé quand) à ICI Télé.