D’Omertà à District 31, l’univers de Luc Dionne

Pourquoi celui qui passe plus de temps devant son ordinateur à écrire et qui ne cherche pas la lumière a-t-il accepté d’être l’invité d’honneur de l’émission?

J’ai accepté l’invitation au nom des auteurs, parce qu’on ne les voit jamais. Ce sont des gens qui sont derrière la caméra, on cache dans les génériques. Puis, si on était capables de les faire disparaître, on les ferait disparaître. Luc Dionne

La période Omertà

La série Omertà, était la première écrite par Luc Dionne. Diffusée de 1996 à 1999 sur les ondes d'ICI Télé, les trois saisons ont marqué les esprits et la télévision québécoise. D’ailleurs, elle a raflé le prix Gémeaux de la meilleure série dramatique en 1996, 1998 et 1999.

On retrouve sur le plateau Dino Tavarone (Giuseppe Scarfo) et Brigitte Paquette, sa fille Gabrielle Provost, amoureuse du policier Pierre Gauthier (Michel Côté) qui enquêtait sur son père dans cette série.

La comédienne Brigitte Paquette Photo : Radio-Canada

En voyant des extraits de la série, Luc Dionne est sous le choc.

Ça me ramène à des affaires. Le jeu, la véracité, l’absence de jeu. C’est ce que je prône depuis 25 ans que j’écris, puis je n’arrête pas de le dire aux comédiens : “Il ne faut pas jouer, il faut l’incarner”. Luc Dionne

On apprend aussi quelques secrets de tournage, notamment qu’une scène entre Luc Picard et Michel Dumont qui devait se dérouler dans un restaurant s’est transportée au coin d’une rue.

Luc Dionne et le cinéma

Outre l’écriture de séries télévisées, Luc Dionne a aussi quelques films à son actif. Hélène Bourgeois-Leclerc et Céline Bonnier viennent en témoigner durant l’émission.

Il a scénarisé le film Monica la mitraille sorti en 2004, inspiré du livre de Georges Hébert-Germain. Céline Bonnier y jouait le rôle de Monica Proietti, plus connue sous le nom de Monica la mitraille.

Céline Bonnier Photo : Radio-Canada

D’ailleurs, Luc Dionne raconte avoir rencontré le policier qui suivait Monica la mitraille le jour de sa mort. Il lui a souligné que la fin n’était pas exactement la même que celle du film.

On a aussi peut-être oublié que Luc Dionne a également fait de la réalisation, notamment le film Aurore avec Hélène Bourgeois-Leclerc.

Entre la réalité et la fiction

En 2002, lorsque la série Le dernier chapitre, écrite par Luc Dionne, va être diffusée, un grand procès des Hells Angels se prépare. Ces derniers ont peur que la série influence le jury. D'ailleurs, on sait bien que Luc Dionne nous a habitués à être proches de la réalité, il l'a démontré récemment avec District 31.

Je pense que si tu mets la réalité en fiction, les gens ne te croiront pas souvent. Et la force de Luc, je trouve que c’est justement d’amener les téléspectateurs dans une dramatique, dans une fiction, mais ça demeure réel. Paul Arcand

La période District 31

Pour parler de la série de l’heure, les personnes invitées sont la productrice Fabienne Larouche et le comédien Gildor Roy, qui joue le commandant Daniel Chiasson. Hélène Bourgeois-Leclerc, qui vient de quitter la série après trois saisons, et Patrice Godin complètent le plateau.

Luc Dionne raconte que Fabienne Larouche, qui a déjà écrit plusieurs quotidiennes, l’avait prévenu du travail que représente ce type d’écriture.

On revoit aussi la première scène de District 31, diffusée le 12 septembre 2016, il y a plus de 3 ans.

Cependant, Gildor Roy a tenu à raconter comment son aventure de District 31 a commencé, il y a 6 ou 5 ans lors d’une rencontre avec Luc Dionne.

Il me dit : “Je suis en train d’écrire quelque chose, je suis en train de t’écrire le rôle de ta vie.” Et je lui dis : “ Cool, merci. Bonne soirée”. Et vous savez pertinemment que ce sont des choses qu’on entend souvent dans notre job. Un an, jour pour jour après, le téléphone a sonné, puis c’était Luc Dionne. Gildor Roy

Patrice Godin qui incarne le méchant le plus aimé du Québec, le policier et psychopathe Yanick Dubeau, a déjà avoué qu’il ne connaissait pas la teneur du personnage quand il a accepté le rôle.

Le comédien Patrice Godin Photo : Radio-Canada

Moi j’en apprenais au fur et à mesure que je recevais les textes, puis je me questionnais. Quand j’ai eu le rôle, quand je suis allé passer l’audition, j’avais deux scènes d’enquêteur de base. [...] Je l’ai appris par Sébastien Delorme, qui est venu souper chez moi. Il m’a dit : “Tu as une escorte dans ton sous-sol. Je lui ai dit qu’il devait se tromper de personnage. Patrice Godin

Évidemment, Hélène Bourgeois-Leclerc revient sur son départ de la série. Luc Dionne avoue que le discours d’adieu d’Isabelle Roy reprend les mêmes mots qu’Hélène Bourgeois-Leclerc lui a dits quand elle lui a annoncé son départ.

Hélène Bourgeois-Leclerc Photo : Radio-Canada

Les secrets de Luc Dionne

Qu’apprend-on de l’auteur durant l’émission? Notamment qu’il est triste de perdre ses cheveux. Après avoir vu une entrevue avec Julie Snyder en 1996, il préfère parler de ça que de ce qu’il lui avait confié…

Il raconte aussi que c’est Sarah-Jeanne Labrosse qui fait les cris d’Aurore dans le film qu'il a réalisé en 2005, car la comédienne Marianne Fortier qui jouait l’enfant martyre n’était pas capable de crier.

Sur le personnage de Yanick Dubeau, joué par Patrice Godin, Luc Dionne et Fabienne Larouche avouent que sa transformation en tueur en série s’est faite au fur et à mesure de l’écriture.