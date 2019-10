Extinction Rebellion Québec fait réagir le public de Tout le monde en parle

Le mardi 8 octobre dernier, des activistes québécois du mouvement Extinction Rebellion ont grimpé sur le pont Jacques-Cartier à Montréal, ce qui a nécessité le blocage de la circulation à l’heure de pointe et suscité de nombreuses réactions dans la population.

On s’est peut-être fait des ennemis , affirme Chantal Poulin, enseignante au primaire et membre d’XR, qui met cependant en avant la nécessité de leur geste pour obtenir une tribune médiatique et parler d’urgence climatique.

Il faut décroître. C’est une urgence et on se rebelle, on se rebelle contre les gouvernements qui n’écoutent que les lobbys. énonce dans une vidéo Facebook celle qui risque aujourd’hui d’être accusée de méfait et de complot.

Entrevue avec Chantal Poulin, Yann Robitaille et François Léger-Boyer

Autour de cet enjeu très polarisant qu’est le climat, une part de la population condamne les perturbations, vécues par certaines personnes comme une réelle prise d’otages à saveur écoterroriste. D’autres taxent le groupe d’écolo moralisateur et catastrophiste.

À ce titre, pour la première fois dans l’histoire de l’émission, une personne du public a interrompu le débat pour intervenir à son tour et déplorer le fait que des personnes médicalisées n’ont pu accéder à leurs soins en raison du blocage. Militer pour une cause, aussi juste soit-elle, peut-elle nous soustraire à la responsabilité citoyenne? Le débat sur les moyens d’action collective et l’usage de la force est lancé.

En tout cas, pour les membres d’XR qui défendent le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le message est clair.