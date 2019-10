Un slam de David Goudreault pour la féminisation des noms de métiers

Pourquoi le Québec a-t-il été un précurseur, alors que l’Académie française a attendu si longtemps avant de céder?



Dans un segment de l’émission d’On va se le dire consacrée à la francophonie, l’animateur Sébastien Diaz pose la question à ses invités Patrick Groulx (humoriste), Pierre-Yves Lord (animateur), Judith Lussier (autrice et chroniqueuse), David Goudreault (auteur et professeur), Isabelle Maréchal (animatrice) et Bernard Drainville (analyste politique).

L’égalité homme-femme est peut-être une résistance à l’Académie française qui pourrait être expliquée par le fait [que l’Académie] est constituée à 99 % d’hommes. David Goudreault, écrivain

La féminisation des métiers

[Les membres de l’Académie française] valorisent beaucoup l’histoire, l’ancrage et les traditions. Judith Lussier, autrice et chroniqueuse

Une question d’habitude

À ceux et celles qui trouvent qu’un nom comme « autrice » sonne mal, Judith Lussier répond que c’est simplement une question d’habitude, que nous trouvons cela bizarre parce que nous ne sommes pas habitués à l’entendre. En réalité, le mot « autrice » a toujours existé, et c'est la façon adéquate (selon les règles de féminisation) de féminiser le mot « auteur ». C'est avec l'invention de l'imprimerie que les autorités linguistiques de l'époque (qui fondaient leurs décisions sur les biais de l'époque) ont effacé ce terme parce qu'elles considéraient contre nature pour une femme d'écrire. Selon elle, quand on est au courant de cela, l'argument « ça sonne mal » est beaucoup moins puissant.

Judith Lussier sur le plateau de l'émission On va se le dire Photo : Radio-Canada

Pour sa part, Isabelle Maréchal avoue qu’elle n’aime pas particulièrement le terme « autrice ». Elle réalise qu’au fond, la féminisation des noms c’est un concept qui s’adapte « au goût » de chaque personne, et que certaines femmes préfèrent encore utiliser « auteure ».



S’agit-il d’une question de goût, d’habitude ou d’époque? Finalement, Sébastien Diaz dit qu’il était temps que l’Académie française embarque, qu’il fallait qu’elle s’adapte à la réalité d’aujourd’hui.



Pour couronner la discussion, David Goudreault improvise un poème à partir de noms de métiers féminins pigés au hasard.