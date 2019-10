Une rare rediffusion d’En direct de l’univers, celui de Guylaine Tanguay

Pour voir ou revoir l'émission En direct de l'univers de Guylaine Tanguay

Une variété de chansons et d’artistes pour célébrer l'univers musical de Guylaine Tanguay

Si Guylaine Tanguay chante surtout du country, son univers musical ne s’y limite pas. De Walk Like an Egyptian popularisé par le groupe The Bangles en 1986 à Footloose, en passant par Il était une fois des gens heureux et J’entends frapper de Michel Pagliaro, la palette de chansons qu’elle aime est grande.

Guylaine Tanguay a aussi eu le bonheur de voir l'Américaine Carlene Carter venir interpréter l'une des chansons préférées de sa famille. Patsy Gallant, Marc Hervieux, Annie Blanchard, Steve Veilleux, Patrick Norman, Véronique Claveau (qui a accouché il y a seulement deux semaines) et Maxime Landry se sont aussi succédé sur la scène.

Carlene Carter chante pour Guylaine Tanguay. Photo : Attraction Images

On a aussi appris et surtout entendu de qui Guylaine Tanguay a appris à chanter et à yodler : sa mère. D'ailleurs, deux autobus ont été nécessaires pour transporter sa grande famille de Dolbeau, qui a chanté et dansé pour elle. Ses deux frères ont mis leur timidité de côté pour monter sur scène.

La famille de Guylaine Tanguay lui a fait une belle surprise. Photo : Attraction Images

Une vedette méconnue

Guylaine Tanguay est sortie de l’ombre médiatique en 2015, dominant alors les ventes d'albums au Canada. Son cinquième opus, Inspiration country, voguait alors en tête du palmarès francophone, devant Jean Leloup et Yoan, notamment.

Les succès de Guylaine Tanguay

Bien du monde s’est alors demandé qui était donc Guylaine Tanguay (parfois confondue avec la comédienne Guylaine Tremblay). L’artiste, originaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, est montée sur scène la première fois à l'âge de 7 ans au Québec et ailleurs au Canada. C’est l'une des artistes les plus courues dans les festivals country de la province.

Entrevue inédite avec Guylaine Tanguay

Depuis, la chanteuse a obtenu une belle visibilité dans les médias. On l’a notamment vue à Tout le monde en parle.

En 2017, elle parle de sa carrière et de son amour du country à Louis-Philippe Ouimet.

Cinq minutes avec Guylaine Tanguay

À la tête d’une nouvelle émission

En direct de l’univers a permis de faire connaître un peu plus celle qui animera Tout simplement country à compter du 5 décembre sur les ondes d’ICI ARTV. Guylaine Tanguay accueillera les vedettes du country francophone dans cette nouvelle série produite en Nouvelle-Écosse et diffusée le jeudi à 20 h. Dans la première émission, on retrouvera Zachary Richard, Annie Blanchard et Paul Hébert.