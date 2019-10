L’urgence climatique, une réalité au cœur de l’Arctique

Le documentaire Odyssée sous les glaces, diffusé dimanche à 18 h 30 à l’émission Découverte, présente leur quête sur la manière dont les changements climatiques fragilisent les écosystèmes marins de l’Arctique. Un tournage qui s’est avéré plus difficile que prévu, justement à cause de la fonte plus rapide des glaces.

Tourner en Arctique avec Mario Cyr

La première fois que je suis venu, c’était en 1991, et c’est incroyable le changement que l’on observe, surtout au niveau des glaces. Et ça, c’est assez drastique, parce que l’année passée, c’est un record de tous les temps, le fait qu’il n’y avait plus de glace à partir du 5 juillet. [...] C’est la première fois que je voyais tant d’eau sur la banquise à cette période de l’année. Mario Cyr

Explorer l’Arctique jusqu’au Groenland

L’expédition du plongeur et de la plongeuse commence dans le village inuit d’Ikpiarjuk, à 700 km au nord du cercle polaire au début de l’été, se poursuit au Groenland, puis se termine à Naujaat, près du cercle polaire. Le duo est accompagné de guides inuit totalement indispensables. Sans ces pros et leur grande connaissance du terrain, il serait impossible de tourner en toute sécurité.

Nos guides inuit en Arctique

Plongeant sous la banquise, Mario Cyr et Jill Heinerth observent des algues microscopiques à profusion, des bélugas, des morses et des narvals. On estime que les trois quarts de la population de ces derniers fréquentent cette région. Le duo constate aussi à quel point la banquise ne cesse de rétrécir et explique ce que signifie cette perte pour la faune, mais aussi pour le climat.

L’Arctique se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Mais on dit que ce qui se passe en Arctique affecte l’ensemble de la planète. Alors c’est un endroit extraordinaire pour apprendre et prédire l’impact des changements climatiques. Jill Heinerth

Au Groenland, 80 % du territoire est recouvert d’une calotte glaciaire dont se détachent des milliards de tonnes d’icebergs chaque année. D'ailleurs, on voit Mario Cyr et Jill Heinerth explorer un iceberg sous l’eau dans la baie de Disko, une opération risquée qui requiert une grande préparation, comme le raconte le réalisateur Denis Blaquière dans la vidéo ci-dessous. Toutefois, ce tournage en valait le coup, révélant le rôle crucial des icebergs dans la chaîne alimentaire sous-marine.

L'univers de glace du Groenland

De retour dans l’Arctique canadien, près du cercle polaire, Mario Cyr et Jill Heinerth s’intéressent plus spécifiquement aux ours polaires, une des espèces les plus affectées par les changements climatiques, auxquels ils tentent tant bien que mal de s’adapter. D’ailleurs, des ours polaires en mal de nourriture se sont dangereusement approchés du campement de l’équipe de tournage.

Au Nunavut, les ours ne sont jamais loin

Sous les glaces, une vie qui foisonne

L’exploration a permis de filmer et documenter une riche vie qui se trouve sous la banquise, notamment de nombreuses algues qui y poussent et sont à la base de la chaîne de nourriture des animaux et des Inuit. Sauf que cette glace fond et se brise plus rapidement.

Pour la plupart des gens, l’Arctique est un désert aride sans vie, froid, balayé par les vents. Et c’est vrai, mais sous les glaces, ça grouille de vie. C’est extraordinairement vivant. L’océan est vivant. Jill Heinerth

Dans le documentaire, on explique aussi comment la fonte des glaces permet le réchauffement des océans et affecte le fameux courant-jet, un vent puissant qui souffle en haute altitude de l’hémisphère nord. L’affaiblissement du courant-jet augmente également la force des ouragans qui touchent les continents. Le Gulf Stream (courant océanique chaud) pourrait être aussi influencé par la fonte des glaciers.

À cause du réchauffement du climat, la glace disparaît à une vitesse alarmante. Depuis 1980, l’Arctique a perdu 80 % de ses glaces d’été et 42 % de ses glaces d’hiver. Charles Tisseyre

Odyssée sous les glaces permet de comprendre pourquoi tout est interrelié sur notre planète. Les images rapportées par le duo explorateur montrent concrètement les conséquences des changements climatiques.

Jill Heinerth et Mario Cyr sur la banquise Photo : Jean-Benoit Cyr / Galafilm Productions