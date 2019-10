La facture infiltre un centre d’appels frauduleux en Inde

Sur la piste des escrocs… à l’autre bout du monde

Ils arrivent bien souvent à soutirer de l’argent ou des informations personnelles à leurs victimes. En collaboration avec l’émission Marketplace, de CBC, l’équipe de La facture s’est rendue en Inde, à Mumbai, pour infiltrer un centre d’appels. C’est le soir et la nuit que les malfrats opèrent, pour joindre les Occidentaux durant le jour. Grâce aux images fournies par une caméra cachée, les techniques de ces escrocs sont expliquées.

Un centre d'appel frauduleux en Inde Photo : Radio-Canada

Témoignage d’une victime de ce système bien rodé

Le journaliste François Sanche a rencontré la Québécoise France Bouffard, à qui on a essayé de faire croire que son ordinateur avait été piraté et qu’elle devait payer plus de 500 $ pour le protéger.

France Bouffard Photo : Radio-Canada

À la suite de la tentative de fraude, la fille de France lui avait dit : « Maman, tu n’as pas embarqué là-dedans? » Mais les escrocs, qui ont souvent travaillé dans des centres d’appels réguliers avant de se tourner vers la fraude, qui peut leur apporter jusqu’à trois fois leur ancien salaire, ont réponse à tout et sont doués pour mettre la pression sur leur victime.

Quand les premiers mots que tu entends sont “danger”, “sécurité”, “virus”, “ordinateur”… Ça m’a fait paniquer. France Bouffard

France a eu de la chance. Elle a réussi à se faire rembourser l’argent volé en portant plainte avant que l’entreprise criminelle ne se volatilise et ne renaisse sous un autre nom, ce qui arrive habituellement très rapidement.

Les personnes piégées sont nombreuses. Microsoft reçoit 11 000 plaintes par mois de partout dans le monde concernant ce genre de stratagème.

L’an dernier, plus de 1 million de dollars ont été soutirés à des Canadiens et Canadiennes.

Alors, comment ne pas tomber dans le piège?

Conseils pour ne pas se faire avoir

Benoît Dupont, professeur de criminologie à l’Université de Montréal, souligne que ces Robin des Bois des temps modernes se voient comme des gens qui brisent les inégalités et pensent se venger du clivage économique qui existe entre l’Inde et l’Occident.

Parce que ces escrocs sont doués pour exercer de la pression sur leurs victimes par téléphone, les autorités conseillent de ne pas céder et de raccrocher. Même si le malfrat vous menace de bloquer votre adresse IP et d’empêcher votre ordinateur de fonctionner si vous n'acceptez pas de payer son antivirus (fictif), dans les faits, il n’a pas la possibilité de le faire.

-Faites preuve de vigilance quant aux informations que vous partagez sur les réseaux sociaux, et assurez-vous que les sites que vous consultez sont authentiques. -Les escrocs arrivent à se classer parmi les premiers résultats fournis par les moteurs de recherche.

La résistance s’organise

Dans le reportage de La facture, vous ferez connaissance avec un repenti de New Delhi. Vous apprendrez aussi comment, depuis un an, la police indienne a frappé 30 centres frauduleux. Vous découvrirez également de quelle manière la GRC s’active pour vous protéger le mieux possible.

Un agent de la GRC

Diffusion originale à ICI Radio-Canada Télé

Mardi 8 octobre à 19 h 30

Rediffusions à ICI Radio-Canada Télé

Mercredi 9 octobre à 12 h 30

Samedi 12 octobre à 12 h 30

Rediffusion à ICI RDI

Samedi 12 octobre à 21 h 30

Dimanche 13 octobre à 17 h 30

Pour en savoir plus sur le sujet

Faux agents du fisc canadien : fraudes en baisse et complices à traquer

Les remords d’un fraudeur, les regrets d’une victime

Voyez comment les centres d’appels frauduleux fonctionnent en Inde

Des fraudeurs arrêtés en Inde pour des crimes commis au Canada

L'Inde sévit contre les escrocs ayant usurpé le nom de l’Agence du revenu du Canada...