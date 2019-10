Denise Bombardier visite des francophones hors Québec

Que l’on partage ou non les opinions de Denise Bombardier, ce film montre la situation et la vitalité des minorités francophones hors Québec. Une réalité trop peu connue de la population québécoise, selon la politicologue au Collège militaire royal du Canada, à Kingston, Stéphanie Chouinard.

En plus de faire un survol historique des batailles pour la langue des provinces visitées, le documentaire donne une voix à ces francophones du Canada qui vivent au quotidien en situation minoritaire.

On commence par la visite de Denise Bombardier à la maison de Gabrielle Roy, au Manitoba. La communicatrice cite cette phrase de l’écrivaine très connue morte en 1983.

Quand donc ai-je pris conscience pour la première que j'étais, dans mon pays, d’une espèce destinée à être traitée en inférieure? Gabrielle Roy

Si plusieurs ont exprimé leur déception de ne pas l'avoir fait changer d’idée, les francophones hors Québec ont fait part de leurs inquiétudes, leurs fiertés et leur vision de ce qu’est être francophone en milieu minoritaire.

Denise Bombardier et son mari, l'historien James Jackson Photo : Manito Media

Denise Bombardier a aussi abordé la question de l’immigration francophone qui pourrait venir grossir les rangs des francophones dans les provinces canadiennes. Leur nombre reste insuffisant. Aucune province ne réussit à atteindre les cibles fixées par le gouvernement fédéral pour l’immigration francophone.

Ce que les francophones avaient à dire à Denise Bombardier

J’aimerais qu’elle retienne qu’on n’est pas une culture de survivance, mais qu’on est vibrants, on a une culture vibrante et on est passionnés. Chloé Freynet-Gagné, Manitoba

Amber O’Reilly habite au Manitoba. Elle vient d'une famille mixte, son père est anglophone et sa mère, francophone. Puisque sa grand-mère a été assimilée, elle a tenu à apprendre le français.

[Ma grand-mère] a eu honte de son français, et je ne veux pas vivre dans un monde où les gens ont honte de leur langue maternelle. C’est pour ça que je persiste et que je me plais à parler le français et à le choisir au quotidien. Amber O’Reilly

En Ontario, on a plein d’accents. Tu sais, dans l’est, autant il y a des gens qui vont rouler leurs R, autant il y a des gens qui vont avoir plusieurs anglicismes. Mais on finit tous par se comprendre. Je pense qu’il y a une beauté en Ontario chez le Franco-Ontarien parce qu’il y a tellement de couleurs. Mélissa Ouimet, artiste ontarienne

Denise Bombardier et l'artiste ontarienne Mélissa Ouimet Photo : Manito Média

La chanson Personne ne pourra m’arrêter, d’Amelie Larocque, Luc Tellier, Mélissa Ouimet et David Guertin Chauvette écrite et enregistrée après la décision du gouvernement de Doug Ford de couper le financement de l'université franco-ontarienne.

Oui, il y a des francophones hors Québec. Oui, c’est important la qualité de la langue, mais aussi reconnaître l’héritage de la langue et encourager les gens à utiliser leur propre dialecte comme ils se sentent confortables sans se faire dire comment ils devraient parler. Davy Sabourin, Ontario

Quand on sait d’où on vient et les combats qui ont eu besoin d’être menés pour le gagner, cet espace-là, on dirait qu’on devient un petit peu responsable d’occuper les espaces. Yves Doucet, Dieppe, Nouveau-Brunswick

Aime-t-on la langue en Acadie?

Oui. Puis la preuve de ça, c’est quand on la menace. À partir du moment où quelqu’un va vous dire que vous n'avez pas le droit de parler votre langue, que votre langue n'est pas significative ou que votre langue ne rime à rien, vous allez voir la réaction. Là, les gens vont dire : "Oui, j’y tiens, à ma langue” et “Je tiens à notre langue". Louise Imbeault, présidente de la Société nationale de l'Acadie

Denise au pays des Francos Photo : Manito Media

On est une grande famille et on s’entraide. Des fois, on dirait, n’importe qui qui vit de la misère, bien, on grandit de ça. D’après moi, j’ose espérer que tous les francophones du Nouveau-Brunswick restent forts ensemble et se tiennent bien solides. Mylène Thériault, Caraquet

Denise Bombardier persiste et signe

On ne peut pas reprocher à Denise Bombardier de ne pas être une passionnée de la langue. Elle a confirmé cet engagement lors de son plus récent passage à Tout le monde en parle pour discuter de ce documentaire.

Je voudrais une chose! Je voudrais que tous les francophones des autres provinces aient les mêmes droits et les mêmes protections que les anglophones du Québec! Denise Bombardier

Voyez l’entrevue de Denise Bombardier à Tout le monde en parle

Entrevue avec Denise Bombardier

Par ailleurs, trois des participantes au documentaire, Stéphanie Chouinard, Chloé Freynet-Gagné et Caroline Gélineault, participeront à l'émission Tout le monde en parle diffusée ce dimanche soir.