Cuisine végane : différentes options pour remplacer la protéine animale

Les bases de la cuisine végane

Voici des conseils indispensables pour que votre prochaine recette végane soit complètement savoureuse!

Caraméliser la protéine pour obtenir l’effet d’une cuisson au barbecue.

Chercher la saveur umami (cinquième saveur) en utilisant des produits fermentés, tels que la sauce soya ou le tamari, le vinaigre de cidre de pommes, le miso, le kimchi, etc.

Utiliser de la fumée liquide pour rehausser le goût.

Ajouter de la levure alimentaire, un ingrédient magique qui sert à rehausser les soupes et les mijotés, ainsi qu’à concocter de faux fromages. Saupoudrez-en sur les salades pour en augmenter l’apport en protéines.

Les différentes options pour remplacer la protéine animale

À la découverte du seitan

Le seitan est composé de farine de gluten, ce qui lui donne l’avantage d’avoir une texture proche de celle de la viande. Polyvalent et très protéiné, le seitan permet de réaliser toutes sortes de plats savoureux. Il est facile et simple à utiliser pour varier les menus. Plusieurs modes de cuisson sont possibles afin d’obtenir différentes textures : à la vapeur, à l’autocuiseur, dans le bouillon…

Le tofu soyeux

La texture du tofu soyeux plaît beaucoup aux personnes qui, à la base, ne pensaient pas aimer le tofu. Aliment neutre par excellence, le tofu soyeux remplace avantageusement le lait ou la crème dans les recettes de potages et il est une excellente base pour les trempettes ou smoothies, en plus de donner une belle texture à vos mousses au chocolat.

Le tofu soyeux en vedette

Fromages végétaliens

Les « fauxmages » ont la cote! Ces fromages végétaliens envahissent les rayons des supermarchés. L’équipe de L’épicerie a comparé les fromages végétaliens des marques Daiya, Earth Island et Toffuti, et c’est Daiya qui a gagné le cœur des goûteurs! L’avantage de ces produits : ils ne contiennent aucun allergène pour les gens allergiques aux produits laitiers.

Un test de goût de fromages végétaliens

Des brochettes véganes

Les fruits sur le barbecue, c’est délicieux! On peut les apprêter comme la viande, c’est-à-dire les faire tempérer et les saler. Le sel fait sortir leur jus et apporte beaucoup plus de goût en bouche.

Découvrez dans la vidéo quatre brochettes réinventées, parfaites pour changer des traditionnelles brochettes carnées.

Brochette de patates douces, poivrons et noix de Grenoble au sirop d’érable

Brochette de maïs et feta, avec jus de pamplemousse et assaisonnement cajun

Brochette d’ananas, fraises, menthe et limette

Brochette de palourdes et abricots

Des brochettes véganes ou de fruits de mer

Les végé burgers

Plus de 7 % des Canadiennes et Canadiens se disent végétariens. La restauration rapide et les épiceries offrent une gamme de plus en plus élaborée de galettes à hamburger végétarien.

Après l’analyse d’une trentaine de produits, l’équipe de L’épicerie conclut que les végé burgers offerts à l’épicerie ont une meilleure valeur nutritive que ceux offerts dans les restaurants.

Les boulettes ont une bonne composition, c’est-à-dire qu’elles ont très peu d’additifs et beaucoup d’ingrédients frais, assez peu transformés. Leur taux de sodium est plutôt raisonnable.

Les végé burgers qui imitent la viande et qui sont vendus dans les chaînes de restaurants sont moins naturels et parmi les plus gras et salés sur le marché, en comparaison avec les burgers végé offerts en épicerie. Ces derniers ont les meilleures valeurs nutritives et leur recette fait preuve de créativité. Parmi l’offre des burgers qui ne sont pas des imitations de viande, voici les options les plus santé :

Végé gourmet

Soyarie

Porat