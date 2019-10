9 octobre : on célèbre la bière d’un océan à l’autre

Les microbrasseries ont chacune leur personnalité, leur savoir-faire et leur mission, et sont toutes menées par des gens passionnés qui présentent leurs produits avec beaucoup de fierté. Voici un tour d’horizon des nombreux reportages sur le sujet présentés à la Télé de Radio-Canada cette année. Une occasion parfaite de découvrir des bières et événements, et d’en apprendre plus sur ces produits houblonnés.

Toronto est-elle la capitale mondiale de la bière artisanale?

Selon Luc Lafontaine, un ancien brasseur de la brasserie Dieu du ciel! parti à Toronto pour y ouvrir la Godspeed Brewery, la scène brassicole torontoise est en effervescence, mais Montréal demeure la capitale canadienne de la bière.

Les 10 ans du Festibière de Québec

Le Festibière de Québec a 10 ans et connaît une popularité croissante depuis sa création. L'intérêt pour la bière de microbrasserie s'est beaucoup développé au Québec, et le nombre de microbrasseries a triplé dans la dernière décennie.

L’industrie de la bière continue de charmer au Nouveau-Brunswick

Au cours des 5 dernières années, plus de 40 microbrasseries ont vu le jour dans la province.

Brasser sans brasserie, à Winnipeg

À Winnipeg, deux jeunes entrepreneurs qui rêvaient d’avoir une microbrasserie produisent maintenant une bière en cannette pour distribution, en profitant des installations d’une autre microbrasserie.

Comment fabriquer de la bière?

L’équipe de l’émission Tout inclus s’est rendue à la brasserie du Bas-Canada, à Gatineau, pour voir comment on produit de la bière.

Des jumeaux brasseurs à Waterloo

Mathieu et Hugo Boucher sont les jumeaux copropriétaires de Robin Bière Naturelle, qui œuvre à Waterloo.

Dans un bar de Winnipeg, la bière est servie par deux robots

L’ingénieur en mécanique Patrick Lessard s’est amusé à concevoir ces robots installés dans la brasserie dont il est un copropriétaire.

Du houblon dans son jardin

Pour une deuxième année, 200 plants de houblon ont été distribués gratuitement à la brasserie rurale 11 Comtés, de Cookshire-Eaton. De quoi réjouir les amateurs et amatrices de bière... ou simplement les gens qui ont le pouce vert, qui pourront ensuite venir goûter à la bière préparée avec leur propre houblon.

Une foule record à la Grande Coulée d’Orford

Il y a plus de 25 000 personnes qui se sont déplacées pour le festival qui en est à sa quatrième année.

Passion de brasseur à Medecine Hat, en Alberta

Lors d'une promenade en vélo, Jacques LeBlanc, pompier acadien originaire de Shédiac, a une révélation : il veut devenir brasseur. Ce métier rassemble ses passions pour l'art, la science et l'ingénierie. L'idée germera, et en naîtra la microbrasserie Travois Ale Works.

Le Festival de la bière de Calgary fête ses 15 ans

À Calgary, le Festival international de la bière attire des foules. L'industrie de la bière profite aussi de nouvelles réglementations provinciales qui favorisent son développement en Alberta.

Sachez que si vous êtes utilisateur de l'application mobile Untappd, en cette Journée canadienne de la bière, vous aurez même droit à un badge spécial aujourd'hui. Vous pouvez aussi célébrer votre amour de la bière canadienne en utilisant le mot-clic #CdnBeerDay.

Santé! Et... buvez de façon responsable, après tout, on est en pleine semaine!