La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, en neuf citations

La conciliation travail-famille :

C’est certain que ça amène son lot de défis logistiques et d’organisation familiale élargie, mais comme je dis souvent, j’ai mon arme secrète qui est l’homme!

L’ex-numéro deux de la ville de Montréal Frank Zampino, qui évitera son deuxième procès :

Les revers de l’UPAC :

Constat sur la police au Québec :

Il est plus que temps d’avoir cette réflexion-là, moderniser notre police pour le bien de la confiance de la population et pour le bien de nos policiers. Pour la grande majorité, ils travaillent très bien. Ils ne méritent pas tout le sucre qui est cassé sur leur dos en ce moment.

La digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui a cédé :

On a encore des équipes sur place à Sainte-Marthe, on a un sous-ministre qui est là-bas aussi, dédié exclusivement à la gestion de la situation à Sainte-Marthe. Alors, on y a répondu par des moyens exceptionnels et on continue de travailler.