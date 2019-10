Trop saison 3: vivre coûte que coûte!

Depuis deux saisons, les deux sœurs héroïnes apprennent à vivre avec le diagnostic de trouble bipolaire d’Anaïs, incarnée par Virginie Fortin, et les multiples déceptions professionnelles et amoureuses d’Isabelle, incarnée par l’actrice Evelyne Brochu. Encore tabou dans notre société, le sujet de la maladie mentale suit dans cette série un cheminement enrichissant, dans lequel Anaïs apprend peu à peu à composer avec son diagnostic.

Dans cette ultime saison, maintenant qu’elle accepte mieux sa condition, Anaïs essaie de reprendre le contrôle de sa vie. Elle veut notamment expérimenter le couple ouvert, et tester ses limites. Sa vie doit être extraordinaire coûte que coûte… De son bord, Isabelle quitte La Station et décide de se lancer en affaires. L’entrepreneuriat au féminin, au prisme des relations humaines et de l’engagement social, aura donc une place de choix dans cette troisième saison.





Bande-annonce

On pourra aussi voir plusieurs nouveaux personnages –, entre autres Jessie (Sarah Laurendeau), l’ange tombé du ciel qui prête main-forte à Isabelle. Les fans de la série seront sans doute tristes d’apprendre qu’il n’y aura pas de suite, toutefois on peut se réjouir que l’autrice Marie-Andrée Labbé ait écrit son scénario dans le but de respecter la réalité du cycle de maladie, sans revirement improbable. Si la vie d’Anaïs ressemblera toujours à des montagnes russes, sa maladie demeurera un élément important, mais n'est en aucun cas représentative de toute sa personne. Encore une fois,Trop observe avec finesse les nuances de la psyché humaine et nous plonge avec brio au cœur d’une savoureuse intensité familiale et amicale.