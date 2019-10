5 coups de cœur d’ICI Tou.tv 

Sur place, les bandes-annonces défilent : 40 séries originales en plus de 35 nouvelles séries internationales. Beaucoup de gros noms comme autant de promesses : Julien Lacroix, Catherine Brunet, Anaïs Barbeau-Lavalette, François Létourneau, Véronique Cloutier, Ricardo Trogi…

Voici 5 coups de cœur :

Trop

Bande-annonce

C’est quoi? La troisième et ultime saison écrite par Marie-Andrée Labbé, avec les comédiennes Evelyne Brochu et Virginie Fortin.

Pour Isabelle (Evelyne Brochu) et Anaïs (Virginie Fortin), cette saison sera sous le thème du renouveau et de l’affirmation de soi. Isabelle quitte La Station et se lance en affaires. Maintenant qu’elle accepte mieux sa condition (bipolaire), Anaïs veut expérimenter, et tester ses limites. Sa vie doit être extraordinaire coûte que coûte...

On aime parce que : Cette fiction aborde la maladie mentale avec ouverture et émotions. Les préjugés sont laissés de côté. Les personnages sont infiniment attachants, beaux, vrais. Ils n’ont pas des vies parfaites. Ils font des gaffes qui se réparent… la plupart du temps. Et surtout, ils s’aiment. C’est une série qui fait du bien à l’âme.

Mot de l’autrice Marie-Andrée Labbé : « Avec cette série et cette troisième saison, le message que je voulais passer est passé. Je sentais qu’il y avait encore un tabou à ce sujet-là. Il y a des gens autour qui vive avec ce trouble, donc c’est aussi un peu un hommage. Je souhaite que la maladie mentale ait un jour le même traitement qu’une maladie physique. »

Où? Sur Véro.tv

Quand? Depuis le 30 septembre

Aussi en vedette : Éric Bruneau, Pierre-Yves Cardinal, Macha Limonchik, Alice Pascual, Mehdi Bousaidan, Sarah Laurendeau, Alain Chanoine, Vincent Fafard, Jean-François Provençal, Iannicko N’Doua, Louise Forestier, Louise Portal, Germain Houde

La base : Lex et Wasiu

La base : Lex et Wasiu Photo : Radio-Canada

C’est quoi? Lex et Wasiu sont à l’image des jeunes qui ont grandi dans un milieu urbain, pluriculturel et multilingue : ils sont complètement et authentiquement québécois, mais en décalage par rapport à la culture québécoise grand public. Dans les 20 épisodes de cette série, ils reçoivent des personnalités publiques pour discuter de différents sujets variés :

On aime parce que : Le décor est ultra kitsch et, étrangement, se marie bien avec les deux animateurs. Il y a des fausses fleurs, des cadres vieillots et un divan recouvert de plastique – de toutes beautés! Lex et Wasiu sont curieux. Ils font des entrevues qui ne sont pas prévisibles. Leur énergie arrive à rendre les gens qu’ils reçoivent à l’aise et ultra généreux. Tout le monde sur leur plateau semble avoir du plaisir.

Mot des animateurs : « On veut avoir des discussions que nos invités ne sont pas habitués d’avoir à l’écran. On veut montrer un parallèle de la culture québécoise qui n’est pas montré souvent. […] On veut juste montrer que notre réalité existe. Et on adore Didier Lucien, vraiment beaucoup. Pour la saison 2, on veut Céline Dion. »

Où? Sur ICI Tou.tv

Quand? Depuis le 19 septembre

Projet 2000

La distribution de Projet 2000 : Mehdi Bousaidan, Julianne Côté, Julien Lacroix, Catherine Brunet, Sonia Vachon, Yannick De Martino et Pierre-François Legendre. Photo : ICI tou.tv

C’est quoi? Une série qui est née dans la tête de l’humoriste Julien Lacroix et écrite en collaboration avec Olivier Thivierge et Louis Morissette.

L’histoire est campée en juin 1999. C'est le bal de fin du secondaire pour Vincent (Julien Lacroix) et sa bande. Le groupe a mis sur pied le Projet 2000 : une série d’enregistrements vidéo où tous et toutes exposent leurs objectifs pour dans 10 ans. Lors de l'après-bal, un gars de la bande – promis à un brillant avenir – fait le fou. Défoncé sur l’ecstasy, il frôle la mort. L'incident a l’effet d’une bombe. Le groupe ne va pas attendre 10 ans pour réaliser ses objectifs. Toutes les expériences liées au party, à l’amour, au sexe et aux interdits doivent être faites, et plus rapidement que prévu.

On aime parce que : Ç’a l’air fou, délirant, complètement buzzant et même trippant. Un format court qui va se dévorer comme L’âge adulte. Avec en vedette des comédiennes et comédiens chouchous : Catherine Brunet, Mehdi Bousaidan, Julianne Côté, Yannick de Martino, Sonia Vachon et Pierre-François Legendre.

Mot du créateur : « C’est une série qui a un beau visuel télé, mais qui est crue comme le web. Je trouve qu’à part mon spectacle solo, c’est le projet qui me ressemble le plus. Je pense que la série est un mélange entre American Pie, Skins et un fond d’Euphoria. Tout ce qui a teinté mon adolescence. »

Où? Sur ICI Tou.tv Extra

Quand? Février 2020

J'étais là!

John Lennon et Yoko Ono Photo : Urbania/Fanny Roy

C’est quoi? Une série de huit courts métrages documentaires d’animation dans lesquels la petite histoire croise la grande. Chaque épisode prend vie grâce à la palette d’un illustrateur. On y découvre huit récits de gens ordinaires qui étaient là lorsque l’histoire s’est écrite :

le spectacle de Nirvana aux Foufs

les premières projections publiques de films pornos dans les années 70

le bed-in pour la paix à Montréal

le premier mariage gai

On aime parce que : Ça met en vedette huit illustratrices et illustrateurs du Québec : Jason Wasserman, Fanny Roy, Caroline Lavergne, Benoît Tardif, Cyril Doisneau et Francis Léveillé, entre autres. On peut apprendre des choses sur l’histoire et la culture populaire québécoises. Et il y a trop peu d'animation pour adulte, mieux vaut en profiter quand il y en a!

Où? Sur ICI Tou.tv

Quand? Février 2020

C’est comme ça que je t’aime

C’est quoi? Une série écrite par François Létourneau et réalisée par Jean-François Rivard.

En 1974, dans la banlieue tranquille de Sainte-Foy, deux couples en crise vont reconduire leurs enfants au camp de vacances. De retour chez eux, ils sont confrontés à l’état lamentable de leur vie conjugale. Infidélités et trahisons éclatent alors au grand jour. Mais dans une société où le divorce demeure encore rare, que feront les Delisle et les Paquette? Ces couples commettront un nombre record de meurtres et s’inscriront dans l’histoire du crime organisé de la région de Québec.

On aime parce que : Après avoir regardé Les Invincibles et Série noire, on sait à quel point ce duo est capable de nous surprendre. Juste en voyant la facture visuelle de la série, on plonge dans un univers parallèle historico kitsch. Le crime organisé dans la tête de François Létourneau est toujours complexe, drôle et dramatique.

Où? Sur ICI Tou.tv Extra

Quand? Février 2020

Chaque mois, il y aura une nouveauté sur Tou.tv, en plus du rattrapage télé, des contenus qui proviennent de Télé-Québec, Unis, TV5, V, en plus des acquisitions et des nouveaux talents à découvrir. Pour tout savoir, voici une liste détaillée.