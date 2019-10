La saison des conserves est ouverte!

Que ce soit par amour des traditions de nos grand-mères ou par volonté de mettre plus de variété dans nos assiettes même en hiver, l’art de la mise en conserve revient à la mode.

➔ Découvrez trois techniques de mise en conserve.

Des techniques infaillibles pour la mise en conserve

En effet, force est de constater que la petite boîte métallique n’a plus la cote dans les épiceries au 21e siècle. Les consommateurs se soucient de connaître la provenance de leurs ingrédients et souhaitent de plus en plus acheter des produits locaux. Que l’on cuisine de manière festive en groupe ou en solitaire derrière ses fourneaux, les conserves permettent de se préparer aux frimas de l’hiver.

Ainsi, en fonction de la saison et de la région où vous vivez, les périodes de récolte varient. Afin de privilégier les produits cultivés localement, le calendrier des disponibilités des fruits et légumes permet de réduire la consommation de produits importés.

➔ Voyez trois façons de conserver les bons petits fruits et d’en faire des confitures.

Conserver les bons petits fruits

Enfin, voici les trois meilleurs produits à mettre en conserve :

1- La tomate

Apprenez à cuisiner la tomate sous toutes ses formes : entières, en sauce, etc.

Le temps des conserves de tomates

2 - Les légumes

Sur cette page, L’épicerie propose des recettes de conserves de chou-fleur, de champignons et de jalapenos.





3 - La betterave

Découvrez sur cette page comment cuisiner la betterave à l'autoclave.