Ruptures : le retour de Mahée Paiement

Dans une vidéo du site Internet de Ruptures, Mahée Paiement décrit son personnage comme ceci :

Je pense qu’elle est peu outillée pour faire face à la vie. J’ai l’impression que dans sa vie, elle s’en est sortie avec trois émotions : la colère – donc se fâcher –, la peine – essayer de faire pitié et de toucher les gens avec cela – ou la séduction. Quand une de ces trois choses-là ne fonctionne pas, elle est tout à fait désemparée.

Regardez la capsule vidéo avec Mahée Paiement :



Mahée Paiement incarne Christelle Piazza, une femme de 44 ans engagée dans un processus de séparation explosif.

C’est quelqu’un qui est peu discret, qui a beaucoup de bagout, beaucoup de drive et elle dérange quand elle entre quelque part.

Une séparation



La comédienne, qui vit elle-même une séparation dans sa vie personnelle, raconte que ce rôle lui a permis de constater combien sa propre rupture est saine.

Mahée de retour



Ça faisait un moment que Mahée voulait revenir au jeu.

Le retour au jeu, ça, c’est le cadeau ultime, parce que ça faisait longtemps que j’avais hâte et j’avais envie de ça.

Même si elle se sentait stressée au début de sa première journée de tournage, elle a rapidement senti qu’elle était exactement là où elle devait être.

Moi, j’ai commencé toute petite, donc j’essaye toujours de me rappeler comment je me sentais quand j’ai fait Bach et Bottine : je jouais.

Mahée Paiement à Bonsoir bonsoir! Le 14 août 2019