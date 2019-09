Francine Ruel : le message d’amour d’une mère à son fils

Francine Ruel a publié le livre Anna et l’enfant-vieillard, qui s’inspire de sa vie et de celle de son fils.

Avant de se retrouver dans la rue, son fils, qui a aujourd’hui 44 ans, a été victime à 18 ans d’une violente agression qui lui a laissé de graves séquelles. Pendant 20 ans, l’autrice a caché les difficultés de son fils. Elle en a parlé publiquement pour la première fois alors qu’elle présentait son livre précédent à la bibliothèque de Lac-Mégantic.

Dans son livre, elle a voulu parler de l’impuissance des mères.

On nous répond souvent qu’il faut le laisser couler jusqu’à ce qu’il touche le fond et qu’il remonte. Imaginez-vous, comme parent, ce que ça fait de regarder son enfant se noyer. Moi, je me sens tout le temps les mains attachées dans le dos et je ne peux pas intervenir, et ça, c’est la pire affaire au monde.

Francine Ruel