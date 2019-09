Des conseils pour participer (un peu, beaucoup ou passionnément) au mieux-être de la planète

Greta Thunberg vue par ses pairs suédois

Chaque personne peut contribuer. Vous voulez quelques encouragements, des informations et des conseils? En voici quelques-uns glanés au fil de reportages et d’émissions d’ICI Télé.

La voiture électrique de plus en plus abordable

« En roulant électrique, un automobiliste canadien peut épargner plus de 1000 $ par année », souligne Charles Tisseyre dans l’émission Découverte du 5 mai 2019 consacrée à la voiture électrique, une solution de plus en plus populaire.



L’ennemi numéro 1 pour la croissance des ventes de ce type de véhicule est la peur de la panne. Les gens pensent que l’autonomie n’est que de 25 km, ce qui est loin d’être le cas. La majorité des automobilistes électriques ont une autonomie de plus de 100 km.

Cependant, la voiture électrique n’est pas une panacée écologique, puisque sa construction a une empreinte écologique plus importante que celle des voitures à essence. « Pour la santé humaine, c’est au bout de 85 000 km qu’elle devient moins nocive qu’un véhicule conventionnel », souligne-t-on dans le reportage sur l'empreinte écologique des véhicules électriques.

L'empreinte écologique de la voiture électrique

Des transports écologiques

C’est pour ceci que la diminution de l’utilisation de la voiture individuelle est le meilleur choix pour la planète. On peut utiliser l’autopartage avec Communauto et Car2go, par exemple.

D'ailleurs, Communauto vient de fêter ses 25 ans.

Communauto fête ses 25 ans

Le vélo est l’un des moyens de transport les plus écologiques et non polluants. Cependant, tout n’est pas rose lorsqu’on se déplace en côtoyant automobiles et camions, comme le montre le reportage de Découverte du 8 septembre 2019.

Le vélo équitable

Finalement, pour le transport des marchandises, Montréal a lancé un projet pilote avec des vélos cargos et des camions électriques pour le dernier kilomètre en ville.

Des vélos cargos électriques à Montréal

Le zéro déchet de plus en plus populaire

La vague du zéro déchet déferle sur les épiceries. De plus en plus de personnes font des efforts pour mettre au régime leurs bacs de compost et de recyclage, et leurs poubelles.

Pour réduire ses déchets, le premier conseil est de diminuer sa consommation. On peut aussi faire le virage du vrac et utiliser ses propres contenants pour de nombreux produits, comme la lessive.

Dans ce reportage d’ICI Ottawa-Gatineau, Anne-Marie Vachon propose de commencer par de petits gestes simples.

Réduire ses déchets : par où commencer?

Il existe même un Circuit zéro déchet. La fondatrice en parlait lors de cette entrevue à RDI économie.



Acheter usagé permet aussi de diminuer sa consommation. C’est possible à Québec Aubaines Recycle. Le magasin reçoit des objets et matériaux, et les revend moins cher que le neuf.

Rien ne se perd à Québec Aubaines Recycle

Pour tous les emballages qui envahissent encore nos maisons, voici quelques conseils de L’épicerie pour savoir ce qui est recyclable.

Acheter local

L’une des manières de réduire la pollution est de consommer des produits plus locaux, comme ceux de l’entreprise Lufa et les paniers bio d’Équiterre.

En août dernier, La semaine verte consacrait une émission à l’agriculture urbaine, qui permet aux citadins et citadines de se nourrir localement. On y parlait des fermes verticales, qui se multiplient.



De son côté, L’épicerie a lancé le défi de ne consommer que des produits locaux à trois familles, en plein mois de mars. L’émission a demandé au professeur Sylvain Charlebois s’il était réaliste de penser s’alimenter localement 12 mois par année.

Le défi d’une épicerie 100 % locale

La réponse, c’est oui. On peut le faire, mais à quel prix, et est-ce qu’on est prêt à faire des compromis? C’est essentiellement ça. En hiver, l’offre diminue de façon substantielle pour plusieurs catégories. Sylvain Charlebois

Contrer le gaspillage alimentaire

Il ne suffit pas d’acheter local. Si on jette le tout à la poubelle ou au compost, on contribue à un autre problème, le gaspillage alimentaire.

Dans un reportage du 14 août 2019, L’épicerie parlait des frigos Free Go à Sherbrooke, qui permettent d’offrir des fruits et légumes invendus, mais consommables. De telles initiatives existent un peu partout au Québec et ailleurs dans le monde.

Free Go, les frigos en libre-service de Sherbrooke

Plusieurs applications existent aussi pour éviter le gaspillage.



Puisque 40 tonnes d’aliments sont gaspillées chaque seconde dans le monde, il est urgent d'agir. L'épicerie abordait le sujet dans un reportage.

Au Canada, les aliments jetés produisent plus de 22 millions de tonnes de gaz carbonique, ce qui contribue aux changements climatiques. Journaliste-réalisatrice : Andrée Langlois

Le fléau du gaspillage en épicerie

Des solutions

En janvier dernier, Radio-Canada Info consacrait une émission aux effets des changements climatiques, Minuit moins une pour la planète. De nombreuses solutions concrètes tant pour les gouvernements et pour les entreprises que pour la population ont été présentées.

Une petite municipalité du sud de l'Alberta est en voie de devenir la première ville au Canada à fonctionner entièrement à l'énergie solaire. Toutes les installations municipales dépendent du soleil. Un bon coup environnemental, mais aussi financier.